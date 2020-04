In Pokémon GO scheint Shiny Pandir einfach nicht mehr aufzutauchen. Trainer vermuten dahinter ein Fehler, denn schon öfters sind Shinys einfach verschwunden.

Das wird berichtet: Auf reddit suchen aktuell die Trainer nach einer Bestätigung von Shiny Pandir. Bislang hat kein Trainer das seltene Shiny in letzter Zeit gefangen. Es scheint einfach verschollen zu sein.

Dies ist allerdings kein Einzelfall. Immer wieder sind Shinys einfach nicht mehr zu finden und nachdem Niantic einen Fehler gefixt hat, tauchen sie dann wieder auf.

Ist Shiny Pandir weg? Das berichten Trainer

Hier wird das Thema angesprochen: Der User „btriffels“ hat auf reddit einen Thread gestartet, indem er mitteilt, dass Shiny Pandir aktuell nicht verfügbar sei. Dazu komme noch, dass die aktuelle Form, die falsche sei.

Er bezieht es darauf, dass in einem großen Discord-Server, wo ansonsten alle Shinys regelmäßig gepostet werden und schon lange keine Berichte mehr über Shiny Pandir eingingen.

Angefangen hat das Ganze mit dem Start der neuen Feldforschungen im April. Dort wechselte die Form von Pandir von #6 zu #8. Ein Pandir #8 wurde bisher allerdings noch nicht als Shiny gemeldet.

Außerdem könnte es zu Problemen mit der Form führen. Pandir #6 war nur im März verfügbar, während die anderen Formen zuvor immer 2 Monate verfügbar waren. Vor allem jetzt in der Corona-Krise, wo man wenig PokéStops dreht, ist es also umso schwerer an jede Pandir-Form zu kommen. Pandir kommt nämlich nur aus Feldforschungen und ist dazu noch verdammt selten.

Shiny Pandir #6 gab es noch – Die aktuelle #8 ist nicht verfügbar

Ist Shiny Pandir also aktuell nicht verfügbar? Davon kann man ausgehen. Der angesprochene Discord-Server ist riesig und Spieler aus aller Welt teilen dort ihre Fänge. Wenn man dort seit 20 Tagen kein Post über ein schillerndes Pandir gefunden hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass es das Shiny aktuell gibt. Außerdem wurde jedes andere Shiny, was es aktuell gibt, dort in den letzten Tagen geteilt.

Hier gab es schon ähnliche Fälle: Pandir ist nicht das erste Shiny, was verschwunden ist. Den Anfang hatten damals Shiny Magnetilo und Traunfugil gemacht. Beide waren für mehrere Tage nicht auffindbar. Nachdem Niantic auf diesen Fehler aufmerksam gemacht wurde, tauchten die Shinys wieder auf.

Im Oktober 2019 war plötzlich Paras verschwunden. Das Pokémon tauchte über mehrere Tage einfach gar nicht mehr auf. Auch hier wurde der Fehler gefixt, nachdem Niantic aufmerksam gemacht wurde.

Es kann also gut sein, dass man schon bald wieder Shiny Pandir finden kann. Immerhin bekommt Niantic den Fehler aufgrund des reddit-Threads sicherlich mit.