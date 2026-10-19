Ihr könnt ab heute Meteno in Pokémon GO fangen. Was ihr dabei beachten solltet, und was das Pokémon ausmacht, fassen wir hier für euch zusammen.

Was macht Meteno besonders? Es hat einige Eigenarten im Spiel, die es speziell machen. Die erste ist die Art, wie es auftaucht: Nämlich immer nur dann, wenn in der realen Welt Meteoritenschauer anstehen.

Wann erscheint Meteno? Meteno erscheint erstmals am 19. Oktober 2026 ab 17:00 Uhr in Pokémon GO – anlässlich des Oreoniden-Schauers. Für’s erste bleibt es dann bis zum 24. Oktober 2026, 23:59 Uhr, im Spiel verfügbar.

Wann es danach wieder erscheint, haben wir euch in unserer Meteno-Übersicht zusammengefasst.

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Meteno fangen – So sichert ihr euch jetzt Meteno in Pokémon GO

Wie kann ich Meteno fangen? Entscheidend ist erst einmal, dass ihr euch in einem der Meteno-Zeiträume befindet.

Eure beste Chance, Meteno dann in der Wildnis zu begegnen, ist zwischen 17:00 und 21:00 Uhr. Da gibt es eine erhöhte Spawn-Rate.

Weitere Ungewöhnlichkeiten: Neben der Art des Releases sind vier weitere Punkte an Meteno interessant.

Es hat einen Formwechsel, wenn es in Kämpfen antritt. Unter 50 % Gesundheit wechselt es nämlich aus der Meteorform in die Kernform. Dann erhöht es seinen Angriffswert, senkt aber gleichzeitig die Defensive.

Wie das aussieht, zeigten bereits erste Trainer auf Reddit.

Wie das aussieht, zeigten bereits erste Trainer auf Reddit. Es gibt verschiedene Kernfarben, die ihr von Meteno fangen könnt. Sie erscheinen zu unterschiedlichen Meteoritenschauern. Der erste Meteoritenschauer bringt die grüne Variante.

Im Spiel sind zwischen 17:00 und 21:00 Uhr Meteoritenschauer zu sehen, wenn Meteno verfügbar ist.

Wenn ein Meteoritenschauer aktiv ist, erhaltet ihr mehr Fang-Sternenstaub. Nach aktuellem Stand erhaltet ihr 1.000 Sternenstaub von Meteno.

Insgesamt lohnt es sich also, während der Meteno-Zeiträume zwischen 17:00 und 21:00 Uhr einen Spaziergang einzuplanen. Das Meteor-Pokémon ist nicht nur ungewöhnlich, sondern bringt euch auch noch eine Menge Sternenstaub. Ihr wollt weitere Informationen zu Meteno? Die fassen wir euch auf der nächsten Seite zusammen!