Pokémon GO: Ganovil-Schlüpftag – So nutzt ihr die erhöhte Shiny-Chance

In Pokémon GO steht der nächste Schlüpftag an. Mit dabei ist Ganovil, das ihr im Event leichter als Shiny erhalten könnt.

Wann läuft das Event? Der Schlüpftag mit Ganovil läuft am Samstag, dem 17. Oktober 2026, in der Zeit von 11:00 bis 17:00 Uhr.

Was ist das für ein Monster? Ganovil stammt aus der 5. Generation und besitzt die Typen Boden und Unlicht. Es kann sich zunächst zu Rokkaiman und anschließend zu Rabigator entwickeln.

Video starten Pokémon GO: Die Season „Abendgoldpfade“ im Trailer Autoplay

Alle Inhalte vom Ganovil-Schlüpftag in Pokémon GO

Welche Boni gibt es im Event? Während der 6 Stunden sind die folgenden Boni im Spiel aktiv:

erhöhte Chance, Ganovil aus 2-km-Eiern auszubrüten

erhöhte Chance, dass Ganovil aus 2-km-Eiern Shiny ist

erhöhte Chance, 2-km-Eier von PokéStops zu erhalten

doppelte Bonbons beim Ausbrüten von Eiern (nicht stapelbar mit dem Bonus des aktuellen GO-Passes)

halbierte Distanz beim Ausbrüten von Eiern (nicht stapelbar mit dem Bonus des aktuellen GO-Passes)

kostenlose, befristete Forschung, bei der ihr eine Brutmaschine und Erfahrungspunkte erhaltet

kostenpflichtige, befristete Forschung für 1,99 $ (ungefähr 2 €), bei der ihr eine geviertelte Schlüpf-Distanz sowie ein Sternenstück, 2 Super-Brutmaschinen und weitere Belohnungen erhaltet

Wie bereite ich mich auf das Event vor? Um das Event voll auszunutzen und eure Chance auf ein Shiny zu erhöhen, solltet ihr bereits vor dem Event dafür sorgen, dass ihr im Event viele Eier sammeln könnt. Das heißt ihr solltet bereits vorab eure Eier ausbrüten.

Außerdem solltet ihr dann auf das Drehen von PokéStops, das Besiegen von Rocket-Bossen und das Öffnen von Geschenken verzichten, damit ihr nicht wieder neue Eier erhaltet.

Sorgt außerdem dafür, dass ihr genug Platz in eurer Pokémon-Box habt, um einige Eier auszubrüten.

Wenn möglich könnt ihr euch außerdem noch einige Brutmaschinen holen, um im Event mehr Eier parallel ausbrüten zu können. Hierfür müsst ihr jedoch auf den Einsatz von PokéMünzen zurückgreifen.

Wie nutze ich das Event am besten? Innerhalb des Events solltet ihr möglichst schnell dafür sorgen, dass ihr 2-km-Eier von PokéStops bekommt. Verzichtet außerdem weiterhin auf das Öffnen von Geschenken, wenn ihr Platz in eurem Eier-Beutel habt, um keine 7-km-Eier aus Geschenken zu erhalten.

Habt ihr 2-km-Eier, dann packt sie in Brutmaschinen und lauft, bis sie geschlüpft sind. Sucht danach neue Eier von PokéStops. Wiederholt diese Prozedur, bis das Event endet oder ihr, hoffentlich, Ganovil als Shiny bekommen habt.

Werdet ihr das Event nutzen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Neben dem Schlüpftag gibt es in den nächsten Wochen noch viele weitere Inhalte. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind und wann sie stattfinden, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Oktober 2026 in Pokémon GO.