Pokémon GO: Dynamax-Dialga – die besten Konter gegen den Boss

In Pokémon GO könnt ihr erstmalig Dynamax-Dialga herausfordern. Damit das gelingt, hat euch MeinMMO die besten Konter gegen den Boss zusammengetragen.

Was ist das für ein Monster? Dialga ist ein legendäres Monster, das seit der 4. Generation existiert. Es besitzt die Typen Stahl und Drache.

Wann ist der Boss verfügbar? Ihr könnt Dynamax-Dialga am Samstag, dem 14. November 2026 in Dynamax-Raids herausfordern. Der Boss ist Teil der diesjährigen Naturzone in Pokémon GO.

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Die besten Angreifer und Verteidiger gegen Dynamax-Dialga

Was für Schwächen besitzt Dialga? Das Monster ist anfällig gegenüber Angriffen der Typen Boden und Kampf, da es hier eine Typen-Schwäche aufweist.

Welche Angreifer eignen sich? Wenn ihr innerhalb eurer Dynamax-Gruppe für den Schaden zuständig seid, dann solltet ihr idealerweise auf folgende Angreifer zurückgreifen:

Gigadynamax-Machomei mit Patronenhieb

Dynamax-Stalobor mit Lehmschuss

Dynamax-Wulaousu mit Konter

Dynamax-Rihornior mit Lehmschelle

Dynamax-Galagladi mit Fußkick

Dynamax-Machomei mit Konter

Habt ihr keine der genannten Monster, dann achtet zumindest darauf, dass eure alternativen Angreifer über Angriffe der Typen Boden oder Kampf verfügen, um Dialga den maximalen Schaden in Dyna-Phasen zuzufügen.

Welche Verteidiger sind geeignet? Um euren Dynameter aufzuladen, solltet ihr einen passenden Verteidiger einsetzen, um möglichst wenig Schaden zu erhalten. Bei einem Verteidiger ist es außerdem wichtig, dass das Pokémon eine Sofort-Attacke besitzt, die nur 0,5 Sekunden benötigt. Verzichtet beim Aufladen des Dynameters auf den Einsatz von Lade-Attacken.

Dynamax-Heiteira mit Klaps

Zamazenta (König des Schildes) mit Metallklaue

Zacian (König des Schwertes) mit Metallklaue

Dynamax-Registeel mit Metallklaue

Neben Dynamax-Dialga gibt es noch einige weitere starke Inhalte in der Naturzone, die ihr nicht verpassen solltet. Dazu gehören weitere Debüts und einige starke Monster, die auf euch warten. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann schaut in die 5 Highlights der Naturzone 2026 in Pokémon GO, die ihr nicht verpassen solltet.

Auf der 2. Seite findet ihr die passenden Konter gegen Dynamax-Palkia.