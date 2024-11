Diese patentierte Technologie gibt es nur hier: Neben OLED, HDR und 120 Hz gibt es nur bei diesen TVs im Angebot Ambilight dazu!

Was auch keine Selbstverständlichkeit ist, ist der gute Sound am Fernseher. Für den passenden Klang sorgt eine integrierte Soundbar von Bowers & Wilkins, die direkt unter dem Bildschirm platziert ist und einen klaren, kraftvollen Sound liefert.

Das Highlight jedes Ambilight-Fernsehers ist natürlich das Ambilight selbst. Die patentierte Funktion sorgt dafür, dass sich eine Reihe an LED-Lichtern hinter dem Fernseher dynamisch an die gezeigten Bildinhalte anpasst. So wirkt euer Bild größer und immersiver.

Ein gutes Bild hat jeder OLED-TV heutzutage, aber wenn Ihr auf der Suche nach einem besonderen Fernseher seid, der euch etwas bietet, was ihr sonst nirgends bekommt, führt kein Weg an Philips vorbei.

