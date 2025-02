Manche Filmklassiker dürfen in keiner Sammlung fehlen! Zeit, das zu beheben mit der neuen Blu-ray-Aktion von Amazon.

Filme auf DVD oder Blu-ray sind keine Selbstverständlichkeit mehr, neue Blockbuster müssen nicht einmal mehr ins Kino, sondern laufen oft direkt bei den großen Streamingdiensten wie Netflix, Disney+ oder Amazon Prime.

Viele alte Filme sind da auch, aber längst nicht alle und Fans haben oft keine andere Wahl als sich eine physische Kopie ins Regal zu stellen. Wer absolute Meilensteine der Kino-Geschichte nie wieder missen möchte, kann jetzt bei Amazon die eigene Sammlung vervollständigen. Ihr bekommt sechs Blu-rays für 40 Euro.

Einer der besten Thriller der 2000er mit überragendem Cast

Auswählen könnt ihr dabei aus über 200 Titeln und darunter finden sich einige echte Perlen wie Michael Clayton. Ein viel zu unbekannter Film, in dem George Clooney einen von Selbstzweifeln zerfressenen Anwalt spielt, der in die Machenschaften eines Chemiekonzerns und zwielichtigen Kanzleien verwickelt wird. Die schauspielerische Leistung von Clooney und Tom Wilkinson ist herausragend, wird aber noch übertroffenen von Tilda Swinton.

Zwei Jahre nachdem sie die Weiße Hexe Jadis in Die Chroniken von Narnia verkörpert hat, zeigt sie in Michael Clayton ihr ganzes Können und spielt Karen Crowder, eine Anwältin, für die jeder Tag ein Kampf ums Überleben ist. Für ihre Darstellung der skrupellosen Karrieristin erhielt sie den Oscar als beste Nebendarstellerin. Der Film war in sechs weiteren Kategorien nominiert:

bester Film

beste Regie

bester Hauptdarsteller (George Clooney)

bester Nebendarsteller (Tom Wilkinson)

bestes Originaldrehbuch

beste Filmmusik

Deine Eltern kennen diesen Film garantiert!

Ein weiteres Highlight der Aktion ist Dirty Harry, einer DER Actionthriller der Siebziger, der Clint Eastwood zum Weltstar machte. Er spielt Callahan, den knallharten Cop, der seine eigenen Gesetze macht und Bösewichte nicht immer lebend fassen muss. Später in seiner Karriere hat Eastwood übrigens auch ganz andere Filme gemacht:

Dirty Harry von Don Siegel hat mittlerweile Kultstatus, wird aber immer wieder auch kritisiert wegen der darin enthaltenen Selbstjustiz. Das Lexikon des internationalen Films schreibt dazu: „Dirty Harry ist, bei hohen formalen Qualitäten, einer der härtesten und zwiespältigsten Filme, den das amerikanische Actionkino der 70er Jahre hervorgebracht hat. Don Siegel sieht die Welt hässlich, brutal, ohne Menschlichkeit, doch ist seine Verbitterung ohne eine moralische Dimension wohl nicht denkbar: Sein Zynismus macht ihm keinen Spaß.“

Mehr als 200 Blu-rays im Angebot

Das sind nur zwei der mehr als 200 Filme, auf die ihr ordentlich Rabatt bekommt. Die Aktion bei Amazon geht noch bis 9. März 2025.