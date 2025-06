Alle Mitglieder des Ritterordens der Götter aus One Piece im Ranking, die es mit Ruffy aufnehmen können

Nach dem Egghead-Island-Arc ist in One Piece eine neue Bedrohung aufgetaucht, mit der es Ruffy zu tun bekommt. Der Ritterorden der Götter stellt sich der Strohhutbande entgegen. MeinMMO verrät euch, welche Gegner aus dem Orden die stärksten sind und wer es mit Ruffy aufnehmen könnte.

Was ist der Ritterorden der Götter? Der Ritterorden der Götter ist eine Gruppierung der Weltregierung, die Operationen für das oberste Wesen Imu durchführt. Sie verfügen über unglaubliche Privilegien, zu denen sogar das Töten von Weltaristokraten zählt. Daher kann man sie als die oberste Exekutive der Weltregierung sehen.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Die Mitglieder des Ordens wurden nach den Teufelsfrüchten und Fähigkeiten, die sie bislang gezeigt haben, aufgelistet. Da noch nicht alle Mitglieder ihre Kräfte gezeigt haben, könnte es sein, dass sich das Ranking im Nachhinein noch verändert.

Der Stand dieser Liste ist das 1150. Kapitel des Mangas. Im Anime wurde der Ritterorden der Götter noch gar nicht gezeigt. Rechnet also mit Spoilern, wenn ihr noch nicht so weit in der Story seid!

Der Ritterorden der Götter aus One Piece im Ranking

Platz 5: Shepherd Sommers

Was ist seine Teufelsfrucht? Shepherd Sommers hat von der Dornen-Frucht gegessen. Sie erlaubt es ihm, widerstandsfähige Dornen zu erschaffen, die er an sich selbst, Objekten oder anderen Personen befestigen kann.

Sobald jemand die Person berührt, die von Dornen umhüllt ist, verletzt sie sich. Das ist vor allem dann fies, wenn Sommers die Dornen vorher unsichtbar macht.

Wieso wurde er so eingeordnet? Sommers ist das schwächste Mitglied des Ritterordens der Götter. Er ist zwar wie alle anderen unsterblich, doch seine Dornen sind nicht gerade ein Hindernis für Personen, die nicht so schmerzempfindlich sind.

Er kann Leute zwar damit fixieren und seinen Schaden erhöhen, das war es aber auch. Zudem muss die Person große Gefühle zu dem Opfer haben, das mit den Dornen umwickelt ist, damit der Schaden tödlich wird.

Platz 4: Gunko

Was ist ihre Teufelsfrucht? Gunko hat von der Pfeil-Frucht gegessen. Damit kann sie Pfeile kreieren, die befestigt oder flexibel kontrolliert werden können. Die Pfeile können vielseitig eingesetzt werden:

Die Pfeile selbst können als Stichwaffe genutzt werden

Gegner können gefesselt oder erwürgt werden

Die Pfeile können den eigenen Körper verstärken

Gunko kann auf den Pfeilen fliegen

Sie kann anderen Personen damit befehlen, wie sie sich bewegen sollen

Wieso wurde sie so eingeordnet? Die Flexibilität der Pfeile ist unglaublich. Gunko kann sie in allen möglichen Situationen einsetzen, um sich zu stärken oder dem Gegner zu schaden. Die Kämpferin hatte bislang keine Probleme gegen ihre Gegner.

Es deutet sich allerdings an, dass Gunko auf der emotionalen Ebene nicht ganz so stark ist wie ihre Kameraden. Es ist ein Bild aus ihrer Vergangenheit zu sehen, das kurz an ihren Befehlen zweifeln lässt. Es bleibt abzuwarten, ob Gunko eines Tages die Seiten wechselt.