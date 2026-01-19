So reich wären die Strohhutmitglieder aus One Piece, wenn sie jedes Mal das Kopfgeld ihrer Gegner bekommen hätten [MeinMMO Classic]

Da die Strohhutbande aus One Piece selbst aus gesuchten Piraten besteht, sind sie nicht berechtigt, von der Marine ein Kopfgeld zu erhalten. Dabei haben sie schon zahlreiche Gegner erledigt, die ein hohes Kopfgeld hatten. MeinMMO zeigt euch im Ranking, welche Strohhutmitglieder wie viel angesammelt hätten.

Der Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf MeinMMO. Wir haben zusätzlich die neueren Kapitel bis einschließlich 1171 bedacht.

Wonach haben wir das Ranking erstellt? Für das Ranking haben wir alle Gegner berücksichtigt, die die einzelnen Strohhutmitglieder besiegt haben. Dabei zählte das Kopfgeld zu dem Zeitpunkt, an dem die Feinde besiegt wurden.

Sollten 2 Strohhüte denselben Gegner besiegt haben, wurde das Kopfgeld geteilt. Lysop hat beispielsweise nur einen einzigen Piraten alleine besiegen können, beim Rest hat er jedes Mal mitgeholfen. So wird eine faire Verteilung gewährleistet.

Das Kopfgeld-Vermögen der Strohhüte im Ranking

Platz 10: Brook

Wen hat er besiegt? Niemanden, der ein Kopfgeld besaß

Brook stieß im Thriller-Bark-Arc zur Strohhutbande dazu und hat seitdem viele Abenteuer mit ihnen erlebt. Doch obwohl er nicht der schwächste Strohhutpirat ist, hat er es in dieser Zeit nicht ein einziges Mal geschafft, einen Gegner zu besiegen, der ein Kopfgeld besitzt. Dadurch liegt sein Vermögen, das er durch das Kopfgeld bekommen hätte, bei 0.

Allerdings: Brook ist ein erfolgreicher Musiker und hat vermutlich durch seine Welt-Tournee einiges an Geld eingenommen. Er kann sich deshalb nicht beschweren, denn er ist vermutlich der einzige Pirat, der wirklich ein Vermögen eingenommen hat.

Platz 9: Chopper

Wen hat er besiegt? Mister 4 (Hälfte an Lysop), Miss Merry Christmas (Hälfte an Lysop)

Chopper hat selbst das geringste Kopfgeld der Strohhutbande. Trotzdem hat er es geschafft, in Zusammenarbeit mit Lysop zwei Agenten der Baroque-Firma zu besiegen. Im Alabasta-Arc traten die beiden gegen die Maulwurfsfrau und den Mann mit der Kanone, die von einer Dackel-Frucht gegessen hat, an. Ja, die Kanone hat die Teufelsfrucht gegessen, nicht Mister 4.

Mit dem Geld würde sich Chopper vermutlich neue Medizin-Zutaten kaufen oder Bücher erstehen, in denen neue Rezepte für Medikamente niedergeschrieben sind. So könnte das Strohhutmitlied neue Rumble Balls herstellen, durch die er noch stärker werden könnte.

Platz 8: Lysop

Wen hat er besiegt? Kiss, Mister 5 (Hälfte an Zorro), Mister 4 (Hälfte an Chopper), Miss Merry Christmas (Hälfte an Chopper), Ulti (Hälfte an Nami)

Lysop ist der Charakter, der die meiste Hilfe bei seinen Kämpfen in Anspruch genommen hat. Deshalb muss er viele der Kopfgelder mit anderen Strohhüten teilen. Den einzigen Feind, den er selbst besiegt hat, war Kiss aus Arlogns Piratenbande. Lysop schaffte es zwar auch, Sugar aus der Don-Quichotte-Piratenbande zu besiegen, doch sie hatte kein Kopfgeld.

Mit dem Geld würde sich Lysop vermutlich ein schönes Leben mit Miss Kaya machen. Da er die Bastelei und das Handwerk für sich entdeckt hat, könnte er mit dem Geld allerlei Quatsch holen, um daraus lustige (und praktische) Gegenstände herzustellen.

Weiter geht es auf Seite 2.