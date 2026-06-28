Obwohl No Man’s Sky bald schon 10 Jahre alt wird, bekommt das Sci-Fi-Spiel immer noch massive, kostenlose Inhaltsupdates. Diesen Sommer bedroht eine neue Macht das Universum, und zwar in Form einer gewaltigen Alieninvasion.

Was ist das für ein neues Update? Das neue Update „The Swarm“ dreht sich im Kern um eine völlig neue Bedrohung für das Universum – eine Macht, die lediglich „Der Schwarm“ genannt wird. Im Zentrum steht ein monströses Alienraumschiff, das genauso gut ein Reaper aus Mass Effect sein könnte.

Das Update kommt mit einer neuen, allerdings zeitbegrenzten Kampagne, in welcher ihr euch gegen diese neue Gefahr verteidigen müsst. Dabei seid ihr nicht nur auf euch allein gestellt, sondern könnt auch auf die Hilfe der Community zählen.

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Community stellt sich gemeinsam einem neuen Feind

Das steckt drin: Im Rahmen der neuen Kampagne schließen sich Spieler einem von drei Teams an – „Royal“, „Sage“ oder „Weaver“. Das Ziel dieser drei Teams ist jedoch ein und dasselbe: Die Gefahr durch die Alieninvasion bannen.

Vom Mutterschiff aus, dem „Hive of Glass“, breiten sich in der gesamten Galaxis sogenannte „Swarmer“ (zu Deutsch „Schwärmer“) aus: wendige und äußerst aggressive Elite-Schiffe. Diese müsst ihr zerstören und untersuchen, wenn ihr eine Chance gegen das Mutterschiff haben wollt.

Der Hive of Glass ist mit mächtigen Lasern ausgestattet, die seinen verwundbaren Kern gegen jeden verteidigen, der dem Schiff auch nur nah kommt. Noch dazu wird das Mutterschiff von einer großen Zahl an Schwärmern verteidigt – es wird also definitiv kein fairer Kampf.

Zwar arbeiten alle Spieler auf dasselbe Ziel hin, doch nur eines der drei Teams kann am Ende die Lorbeeren einheimsen. Das Team, das als erstes den Schwarm bezwingt, soll „für alle Zeiten gefeiert werden“.

Aus den Überresten zerstörter Schwärmer könnt ihr euch übrigens eine neue Rüstung fertigen und mit dem Direwasp Flightpack gibt es zudem ein neues Jetpack. Eine Übersicht über alle neuen Inhalte, die mit dem „The Swarm“-Update auf euch warten, findet ihr auf der offiziellen Website der Entwickler (www.nomanssky.com/swarm-update).

Auch 10 Jahre nach Katastrophen-Release bleibt alles kostenlos: No Man’s Sky erschien im August 2016, allerdings in keinem guten Zustand. Entwickler Hello Games konnte viele der großen Versprechen, die man im Vorhinein gegeben hatte, nicht halten. Der Release hätte kaum schlechter laufen können, doch das Team gab sein Spiel nicht auf.

Jetzt, im Jahr 2026, ist No Man’s Sky um ein vielfaches größer, und das ganz ohne DLCs zu verkaufen. Jedes Inhaltsupdate seit Release ist komplett kostenlos gewesen. So wurde No Man’s Sky zum Paradebeispiel dafür, wie man ein Spiel nicht nur retten, sondern ihm trotz enttäuschendem Release sogar zu Erfolg verhelfen kann.

Im letzten großen Update für No Man’s Sky fügten die Entwickler dem Spiel neue kleine Kreaturen hinzu, die ihr in einer Arena gegeneinander kämpfen lassen könnt. Die Community bezeichnet es daher liebevoll als das „Pokémon-Update“. Ein Feature macht es aber sogar noch besser: No Man’s Sky lässt Pokémon und Palworld mit einem Feature hinter sich, macht das neue Update viel besser