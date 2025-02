Mit seinem schnellen AMD Ryzen Z1 Extreme-Chip gehört das ASUS ROG Ally zu den leistungsstärksten Gaming-Handhelds auf dem Markt und lässt euch Grafik-Highlights wie Cyberpunk 2077 auch in Bus und Bahn erleben. Jetzt ist es richtig günstig bei MediaMarkt im Angebot!

Mein letzter Gaming-Handheld war ein GameBoy Advance vor ca. zwanzig Jahren – ja, wirklich! Seitdem hat sich in der Welt der taschenkompatiblen Zockerei einiges getan und Gaming-Handhelds haben seit der Nintendo Switch und dem Steam Deck aus dem Hause Valve eine beispiellose Renaissance erlebt.

Der Hardware-Riese ASUS ist vor knapp zwei Jahren mit auf den Handheld-Zug aufgesprungen und hat mit dem ROG Ally einen enorm leistungsstarken Gaming-Handheld herausgebracht, mit dem ihr grafische AAA-Kracher wie Forza Horizon 5 und Co. immer und überall zocken könnt. Seitdem hat das ASUS ROG Ally sogar eine noch stärkere X-Variante bekommen und ist daher auch deutlich im Preis gefallen. Bei MediaMarkt spart ihr jetzt ordentlich auf den Gaming-PC im Taschenformat!

Keine Lust, einen Laptop mit rumzuschleppen? Das ASUS ROG Ally ist euer Gaming-PC für die Hosentasche!

Für mich die bessere Alternative zum Gaming-Laptop: Das ASUS ROG Ally wird auch mit neueren AAA-Titeln wie Cyberpunk 2077 oder Elden Ring locker fertig!

Ein Handheld, der sich anfühlt wie ein richtiger Gaming-PC? Genau das bekommt ihr mit dem ASUS ROG Ally! Ausgestattet mit einem äußerst schnellen AMD Ryzen Z1 Extreme-Prozessor und 16 Gigabyte DDR5-RAM liefert euch die kompakte Gaming-Konsole genug Power, um neue Spiele in voller Grafikpracht zu zocken. Dank der 512 Gigabyte großen SSD habt ihr auch ordentlich Platz für euer erlesenes Sammelsurium an Spielen – und falls das irgendwann nicht reicht, lässt sich der Speicher einfach per Micro-SD erweitern!

Das Display? Schlichtweg eine Augenweide!

Ein Handheld steht und fällt unweigerlich mit seinem Display – und in dieser Disziplin liefert das ASUS ROG Ally richtig ab:

✔ 7 Zoll Touchscreen mit knackig scharfer Full HD-Auflösung

✔ 120 Hz Bildwiederholrate für ultrasmoothes Gameplay

✔ 500 Nits Spitzenhelligkeit – perfekt für draußen

✔ 100 % sRGB-Abdeckung für lebendige Farben

Und dann wäre da noch die hammermäßige Akkulaufzeit: Mit bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb hält das Gerät länger durch als so manches Smartphone – und das bei wesentlich mehr Leistung.

Kann alles, was die Nintendo Switch kann, aber mit mehr Power: Per Docking-Funktion könnt ihr das ASUS ROG Ally auch an eurem TV anschließen!

Die Specs des ASUS ROG Ally im Überblick:

Display: 7 Zoll Touch-Display, 1.920 x 1.080, 120Hz

7 Zoll Touch-Display, 1.920 x 1.080, 120Hz Prozessor: AMD Ryzen Z1 Extreme

AMD Ryzen Z1 Extreme Arbeitsspeicher: 16 Gigabyte DDR5 RAM

16 Gigabyte DDR5 RAM Interner Speicher: 512 Gigabyte

512 Gigabyte Betriebssystem: Windows 11

Windows 11 Maße/Gewicht: 280 x 111 x 21,2 mm, 600 Gramm

