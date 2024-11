Nintendo nutzt Reddit, um anonymen Piraten zu verklagen, der prahlte, er zahle doch nicht für Games

In WoW Classic konntet ihr euch Loot einfach kaufen, Blizzard will das auf den neuen Servern direkt verbieten

Was ist dabei herausgekommen? Wie Nintendo meldet, sei der Mann vor Gericht nicht erschienen und habe die Kommunikation eingestellt. Die Fristen seien mittlerweile überschritten. Und der Richter hat ein Urteil zugunsten von Nintendo gefällt. Einmal mehr gilt: Leg dich nicht mit Mario an : Unanständige Versionen von Nintendo-Figuren sind in Gefahr, weil jemand dem Boss die falsche Frage stellt

Nun sendete man ihm an die Adresse einen reparierten Gegenstand, offenbar um zu checken, ob er noch dort wohnt. Zwei Tage danach flatterte ihm eine Unterlassungserklärung per FedEx ins Haus und letztlich die Klage.

Im Februar 2024 hatte bereits man zwei E-Mail-Adressen für die Person und konnte im eigenen System die Person finden, die sich mit Reparatur-Aufträgen an den Kundendienst gewandt hat, und hatte so dessen Adresse.

Diese neuen Features wollt ihr in Palworld – PvP ist nicht in den Top 3

Was hat die Person gemacht ? Im Juli 2024 wurde bekannt, dass Nintendo Klage gegen James „Archbox“ W. eingereicht hat. Den Hauptmoderator des Reddits „SwitchPirates“ (via torrentfreak ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to