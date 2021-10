Kommendes neues Survival-Game auf Steam sieht aus wie eine Urlaubsinsel mit Mutanten-Rentnern

So viel zu Fractured Veil. Ihr sucht noch mehr Spiele aus dem Survival-Genre? Dann schaut doch mal unsere große Liste dazu an: Die 24 besten Survival-Games 2021 für PlayStation, Xbox und PC .

Als weiteres Feature bietet Fractured Veil noch Drohnen, die ständig über der Insel schweben und alles aufnehmen und auf Twitch übertragen. Ihr könnt diese Drohnen auch auf euch ausrichten und kommt so in den Stream.

Dort müsst ihr Überleben und erst einmal Nahrung, Wasser und rudimentäre Unterkunft finden. Dabei kommen euch eklige Monster in die Quere. Darunter sind groteske Kreaturen, die wie mutierte Rentner aussehen, die vor der Katastrophe hier in den Tropen entspannt haben und jetzt mit einem Krückstock als Gehhilfe euch nachstellen.

Was sind die Besonderheiten von Fractured Veil? Das erste große Feature von Fractured Veil ist das Setting. Survival-Games in der Post-Apokalypse sind meist in düsteren und öden Wüsten verortet. Hier hingegen bestand die Apokalypse darin, dass ein globales Teleporter-Netzwerk die Realität zerspringen ließ und eure Spielfiguren auf einer Version von Hawaii gestrandet sind.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für ein Spiel? Fractured Veil stammt vom Entwickler Paddle Creek Games und wurde via Kickstarter als Crowdfunding-Projekt finanziert. Das Spiel wurde mit über 90.000 Euro gefundet, mindestens 86.215 Euro waren das Finanzierungsziel. Die Kampagne läuft noch bis zum Ende der Woche.

Insert

You are going to send email to