Neues Event in Overwatch startet: Skin und Belohnungen von Mardi Gras

Nach dem Neujahrsevent 2020 in Overwatch gibt es nun ein neues Event in Blizzards Heldenshooter. Dieses Mal stehen der Karneval und die Heldin Ashe im Mittelpunkt. Welchen Skin und welche Belohnungen gibt es bei Mardi Gras 2020?

Nach dem Neujahrsevent 2020 gibt es seit dem 25. Februar ein neues Event in Overwatch. Auch dieses Mal gibt es wieder einen besonderes epischen Skin, Sprays und ein Spielericon.

Worum geht es in dem Event? Das Event heißt „Ashe’s Mardi Gras Herausforderung“ und im Mittelpunkt steht Elizabeth Caledonia „Calamity“ Ashe, die vielen auch nur als Ashe bekannt ist.

Wie lange läuft das Event? Das Event ist am 25. Februar 2020 um 20 Uhr gestartet und läuft bis zum 9. März 2020. In diesem Zeitraum können die Belohnungen in Overwatch gesammelt werden. Dazu gehören:

Belohnungen für eine bestimmte Anzahl von Siegen

Twitch-Drops beim Zuschauen von bestimmten Streamern, die in dem Zeitraum Overwatch spielen.

Overwatch – Ashes Mardi-Gras-Herausforderung

Der neue epische Skin für Ashe, den es exklusiv im Event gibt. Das Event läuft bis zum 9. März.

Wie funktioniert das Event? Es gibt wie beim letzten Event um Mercy drei Stufen, die man erreichen kann. Für jede erreichte Stufe gibt es dann entsprechende Belohnungen:

Gewinnt 3 Spiele: Dafür gibt es die Spieler-Icons Mardi Grashe und Mardi-B.O.B.

Gewinnt 6 Spiele: Dafür gibt es das Spray „Goldene Maske“

Gewinnt 9 Spiele: Hier erhält man dann den epischen Skin für Ashe: „Mardi Gras“

Die Belohnungen der Ashes Mardi-Gras-Herausforderung im Detail

Belohnung für 3 Siege während des Events “ Ashes Mardi-Gras-Herausforderung“

Wer drei Spiele gewinnt, der bekommt die Spieler-Icons Mardi Grashe und Mardi-B.O.B.

Belohnung für 6 Siege während des Events “ Ashes Mardi-Gras-Herausforderung“

Spieler, die 6 Spiele im Zeitraum des Events gewinnen, bekommen das Spray „Goldene Maske“.

Belohnung für 9 Siege während des Events “ Ashes Mardi-Gras-Herausforderung“

Für 9 gewonnene Spiele während des Events den epischen Skin für Ashe: „Mardi Gras“.

Overwatch: Neue Twitch-Belohnungen und Experimenteller Modus

Was sind Twitch-Belohnungen? Wer bestimmten, ausgewählten Streamern auf Twitch zuschaut, der kann sechs einzigartige Sprays für verschiedene Charaktere in Overwatch freischalten.

Welche Belohnungen kann ich über Twitch sammeln?

Schaut während oder zwischen Matches Streamern auf Twitch zu, um weitere kosmetische Extras rund um Mardi Gras freizuschalten. Schaltet bis zum 9. März zu den Übertragungszeiten bei teilnehmenden Streams ein, um sechs einzigartige Sprays zu Ashes Mardi-Gras-Herausforderung freizuschalten.