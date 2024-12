Neuer Strategie-Geheimtipp: In diesem 4X-Spiel muss man endlich mal nicht zig Runden warten, bis was passiert!

Wer gerne sein eigenes Reich aufbaut und seine Feinde in den Staub der Geschichte tritt, der kommt am Genre der 4X-Rundenstrategiespiele nicht vorbei. Blöd nur, dass in den meisten dieser Spiele oft viele Runden lang nichts passiert, weil eure emsigen Bauern ewig brauchen, um endlich die neue Grenzfestung fertig zu stellen.

Für alle Hobby-Herrscher mit wenig Zeit gibt es bald das neue Strategiespiel Yield! Fall of Rome.

Was ist Yield! Fall of Rome? Euch erwartet ein 4X-Strategiespiel, das im Jahre 401 nach Christus startet. Das 4X steht übrigens für “Explore, Expand, Exploit und Exterminate”, also wortwörtlich “Erforschen, Erweitern, Ausbeuten und Auslöschen”.

All eure 4X-Gelüste könnt ihr in der Ära des Spiels zur Genüge befriedigen, denn das Römische Reich steht vor dem Kollaps. Zahlreiche Barbarenstämme drängen vom Osten her ins vormals mächtige Imperium und Provinz nach Provinz geht an die Horden der Goten, Franken, Hunnen und weiterer Invasoren.

Als aufstrebender Barbarenfürst von einer von acht Fraktionen lenkt ihr die Geschicke eures Stammes und behauptet euch sowohl gegen andere Möchtegern-Eroberer als auch gegen die Römer, die ihre Provinzen nicht kampflos aufgeben.

Flott und trotzdem tiefgründig – Die Features von Yield! Fall of Rome

Das alles klingt nach einem typischen Vertreter des Genres, doch Yield! Fall of Rome macht einiges anders.

Wie spielt sich Yield! Fall of Rome?

In Yield! Fall of Rome müsst ihr nicht erst einmal viele Runden lang eure Dörfer und Bauern aufleveln, bis ihr den ersten Feldzug führen könnt. Vielmehr steigt ihr gleich voll ein und habt immer etwas Spannendes zu tun. Lästiges Mikromanagement und fummelige Menüs sucht ihr hier vergebens.

Von allen Seiten dringen die Horden der Barbaren auf das römische Imperium ein. Und ihr seid der Anführer von einer!

Vielmehr passiert jede Runde etwas und ihr könnt schnell und unkompliziert eure Truppen versammeln, Städte errichten und den Gegnern das Fürchten lehren. Ihr verbringt also eure Spielzeit damit, spannende und weitreichende Entscheidungen zu treffen, anstatt euch durch kryptische Menüs zu klicken.

Bei all der Zugänglichkeit steckt dennoch viel Tiefgang im Spiel. Das Gameplay lässt sich leicht erlernen, aber zur wahren Meisterschaft gehören Übung und Geschick. Je länger ihr spielt, desto besser werdet ihr als Feldherr und Eroberer.

Welche Spielmodi gibt es in Yield! Fall of Rome?

Die Kampagnen im Spiel bestehen aus einer Reihe von Missionen, die euren Weg vom kleinen Stammesfürsten zum Herrscher eines neuen Imperiums führen. Die Kampagnen sind dabei übersichtlich, klar strukturiert und Zufalls-generiert. Keine Partie in Yield! Fall of Rome ist daher gleich und das Spiel bietet jedes Mal, wenn ihr neu anfangt, eine eigenständige Erfahrung.

Jede Partie ist dank Zufallsgenerator anders und bietet neue Herausforderungen.

Dabei könnt ihr das Spiel sowohl allein als auch online im Koop-Modus oder im Wettstreit mit anderen Spielern genießen. Gerade der kompetitive Multiplayer-Modus ist ein Highlight von Yield, denn hier tretet ihr online gegen Spieler eurer Rangstufe an.

Ihr könnt sogar mehrere Partien gleichzeitig spielen, denn ihr habt für jeden eurer Züge bis zu 24 Stunden Zeit! So könnt ihr stressfrei Dutzende von Feldzügen gleichzeitig durchführen und habt immer etwas zu tun.

Yield! Fall of Rome ist also optimal für alle, die gerne Strategiespiele genießen, aber nicht stundenlang warten wollen, bis etwas Interessantes passiert. Das Spiel erscheint am 20. Januar 2025 auf Steam, merkt euch also schon einmal Yield! Fall of Rome auf eurer Wishlist vor!