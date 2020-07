Neuer Free2Play-Shooter lässt euch Riesenroboter steuern und Metall-Drachen bekämpfen

Exomecha ist ein Shooter, in dem ihr gegen feuerspeiende Drachen und Spinnen aus Metall kämpfen könnt. Und natürlich Riesen-Roboter.

Was ist Exomecha? Bei Exomecha handelt es sich um einen neuen kompetitiven Online-Shooter aus der Frist-Person-Perspektive, der auf dem Planeten Omecha spielt. Es erscheint für die Konsolen Xbox One und Xbox Series X sowie für den PC und ist Free2Play.

Omecha ist ein bewohnbarer Planet und wird gleichzeitig von mehreren verschiedenen Spezies für sich beansprucht. Nun kämpfen sie gegen einander, um Zugriff auf die Ressourcen des Planeten zu erhalten.

Den Gameplay-Trailer zu Exomecha könnt ihr euch hier anschauen:

Zum Launch des Spiels wird der Planet natürlich und unberührt aussehen. Doch je mehr Kämpfe darauf stattfinden und je mehr Spezies sich darauf niederlassen, desto mehr wird sich die Map verändern.

Kämpft in eurem Mecha gegen Spinnen und Drachen

Das sind die Mechas und Fahrzeuge: Eine Besonderheit von Exomecha ist die Tatsache, dass ihr im Kampf nicht nur schießen, sondern auch riesige Roboter steuern könnt. Ähnlich wie in Titanfall 2, das vor kurzem ein Comeback gefeiert hat. Ihr könnt eure Mechs anpassen und ihnen verschiedene Arten von Waffen geben.

Ihr habt dabei die Wahl zwischen Fernkampfwaffen wie Gewehre, aber auch Nahkampfwaffen wie Schwerter und Schilde. Die Schwerter sind die Prämärwaffen der Mechs und machen auch den höchsten Schaden im Vergleich zu anderen Waffen.

Ihr Nachteil ist aber, dass sie eine nur sehr geringe Reichweite haben. Das macht sie weniger nützlich gegen die vielen Fahrzeuge, die es in Exomecha ebenfalls geben wird. In dem Trailer sieht man zum Beispiel klassische Helikopter, Panzer, schnelle Autos und sogar die Metallspinne, die ihr im Trailer oben sehen könnt.

Sie alle haben ihre Vor- und Nachteile. Die Spinne zum Beispiel kann sich schneller über schweres Terrain bewegen und hat eine höhere Feuergeschwindigkeit. Dafür haut der Panzer um einiges mehr an Schaden raus.

Solche Riesenroboter werdet ihr in Exomecha steuern können

Was ist das für ein Metalldrache? Auch wenn es sehr schade ist, so kann man den Metalldrachen aus dem Trailer leider nicht steuern. Das Biest wird von einer KI kontrolliert und greift jeden an, der nicht schnell genug abhauen kann.

Der Drache erscheint während der Matches an einer zufälligen Stelle und fängt an mit seinem Feuer für Chaos zu sorgen. Seine Anwesenheit ist mit viel Gefahr verbunden, lockt aber auch mit coolen Belohnungen.

Welche Modi gibt es? In Exomecha werdet ihr zu Beginn zwischen 3 verschiedenen Spielmodi wählen können:

Der erste Modus bringt große PvP-Massenschlachten

Der zweite Modus ist ein speziell auf Exomecha zugeschnittener Battle-Royale-Modus

Der dritte ist ein kleinerer Modus, in dem die Teams verschiedene Aufgaben erfüllen müssen

Bei den Fähigkeiten wird der Fokus auf Verteidigung und Movement liegen.

Um in den Modi bestehen zu können, müsst ihr eure Charaktere anpassen und ihnen neue Fähigkeiten geben. Die Fähigkeiten zielen aber eher darauf ab, euch im Kampf einen strategischen Vorteil geben zu können, anstatt „nur“ mehr Schaden oder Geschwindigkeit zu verleihen.

Wann erscheint Exomecha? Nachdem die erste Ankündigung erst vor einigen Tagen passierte, wird es noch ein Weilchen dauern, bis ihr Exomecha spielen könnt. Der Release des Shooters ist für das 3. oder 4. Quartal von 2021 angesetzt.

Allerdings könnt ihr euch jetzt schon für die Beta-Tests anmelden. Dafür müsst ihr nur auf die offizielle Seite von Exomecha gehen und dort eure Mail-Adresse angeben.

Wenn ihr aktuell nach neuen Multiplayer-Shootern sucht, dann schaut euch unsere Liste der besten Shooter an.