Neuer Thriller auf Netflix erreicht Platz 1 in 89 Ländern, zeigt Ben Affleck und Matt Damon als knallharte Cops

Neuer Thriller auf Netflix erreicht Platz 1 in 89 Ländern, zeigt Ben Affleck und Matt Damon als knallharte Cops

Auf Netflix erscheinen regelmäßig neue Filme und Serien zu den verschiedensten Genres. Ein neuer Thriller mit Ben Affleck und Matt Damon zeigt die beiden als knallharte Polizisten und ist auf der Streaming-Plattform ein großer Erfolg.

Um welchen Film geht es? Am 16. Januar 2026 erschien auf Netflix der Film The Rip. Das ist ein neuer Thriller, in dem Matt Damon und Ben Affleck die Hauptrollen übernehmen. Im Cop-Thriller finden die beiden zusammen mit anderen Kollegen einen großen Bargeldfund während einer Drogenoperation.

Das führt innerhalb der Gruppe aber zu Misstrauen, denn mit dieser großen Menge könnten sie all ihre privaten Probleme lösen. Hinzu kommen noch außenstehende Herausforderungen, die den Druck der Polizisten nur erhöhen.

Den Trailer könnt ihr hier sehen:

The Rip zeigt Ben Affleck und Matt Damon im Trailer als harte Polizisten, die nicht jedem trauen können
The Rip zeigt Ben Affleck und Matt Damon im Trailer als harte Polizisten, die nicht jedem trauen können

Cop-Thriller mit 2 Top-Darstellern

Was kann man vom Film erwarten? Der Thriller setzt vor allem auf seine beiden Stars: Ben Affleck und Matt Damon, die auch privat sehr gute Freunde sind. Auf dem Regiestuhl sitzt Joe Carnahan, der seit 1995 als Regisseur und Drehbuchautor an diversen Cop-Filmen gearbeitet hat.

Im Film steht vor allem die moralische Frage im Vordergrund. Wer lässt sich vom Geld manipulieren und wem kann man überhaupt vertrauen? Daraus entsteht ein Druck, der im Film ständig präsent ist. Dementsprechend ernst ist The Rip als Thriller auch.

Wie kommt der Film an? Laut flixpatrol.com war der Film am 18.01.2026 in 89 Ländern auch Platz 1 auf Netflix, in noch mehr Ländern in den Top 10.

Auf Rotten Tomatoes hat der Film aktuell (Stand: 19.01.2026, 10:30 Uhr) einen Kritikerscore von 84 % bei 85 Kritiken. Die User sind nicht ganz so positiv. Bei über 500 Reviews liegt der Userscore aktuell bei 70 %. Auf IMDb (Stand: 19.01.2026, 10:30 Uhr) hat der Film aktuell 6,9 von 10 Sternen bei über 32.000 Reviews.

5 Netflix-Serien aus 2025, die niemand verpassen sollte
von Niko Hernes
Eine neue Western-Serie auf Netflix kratzt am Erfolg von Stranger Things, obwohl die Wertungen keinen Hit vermuten lassen
von Christoph Waldboth
„RRR" ist einer der verrücktesten Actionfilme auf Netflix, könnte aber bald schon getoppt werden
von Christoph Waldboth

Habt ihr den Film schon gesehen und wie hat er euch gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Im Zuge des Films führen Matt Damon und Ben Affleck auch Interviews. In einem davon äußerte sich Damon zu Netflix-Produktionen: Matt Damon erklärt, dass Netflix den Anspruch neuer Serien senkt, um sich den Gewohnheiten der GenZ und Gen Alpha anzupassen

Quelle(n): Titelbildquelle: netflix.com, Espinof, IMDb
Alles, was ihr vor A Knight of the Seven Kingdoms wissen solltet

Simpsons Movie Trailer Marge

Einer der emotionalsten Tode in Die Simpsons ehrte vor 30 Jahren einen bekannten Sprecher, der die Kindheit vieler Leute geprägt hat

HdR Lore Übersicht

Herr der Ringe: Alles zur Lore und Geschichte von Mittelerde

One Battle After Another Meinung

Mein liebster Film 2025 hat mich 4-mal ins Kino gelockt, ist jetzt schon im Stream von HBO Max zu sehen

