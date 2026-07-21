Navy CIS ist eine der ältesten Krimi-Serien der USA und noch scheint kein Ende in Sicht zu sein. Mit Staffel 24 geht es bald weiter und MeinMMO verrät euch alles zum Release, den Trailer, der Besetzung und mehr.

Was ist Navy CIS für eine Serie? Die Krimiserie startete zuerst 2003 und erhielt 2025 zuletzt eine 23. Staffel. In der Serie geht es um die Agenten des Naval Criminal Investigative Service, kurz: NCIS. Statt sich mit normalen Fällen zu beschäftigen, kümmern sich die Ermittler um Verbrechen innerhalb der US-Navy.

Bis auf wenige Ausnahmen widmet sich eine Folge meist einem Fall. Auch die zwischenmenschlichen Geschichten der Agenten bekommen aber ihren Raum. Alle Infos zur neusten Staffel 24 findet ihr hier.

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NCIS Staffel 24: Release, Streaming-Dienst und Trailer

Wann ist der Release von NCIS Staffel 24?

Bisher gibt es keine Informationen dazu, wann die 24. Staffel von NCIS in Deutschland startet. In den USA gibt es auch noch kein konkretes Datum, es wird aber der Herbst angepeilt. Die Serie soll einen wöchentlichen Slot am Dienstag beim Sender CBS erhalten. Auch auf Paramount+ sollen die Folgen dann erscheinen.

Schaut man sich die Verzögerung zum deutschen Release bei der 23. Staffel an, kann man davon ausgehen, dass die 24. Staffel bei uns Anfang 2027 starten wird.

Gibt es einen Trailer zu NCIS Staffel 4?

Bisher wurde kein Trailer zur neuen Staffel veröffentlicht. Bis zum Release könnt ihr euch aber hier den Trailer zum Spin-off von Tony & Ziva anschauen:

Video starten Tony und Ziva feiern ihre Rückkehr im neuen Spin-off zu NCIS

Wer streamt NCIS Staffel 24 in Deutschland?

Bisher ist nicht bestätigt, welcher Streaming-Dienst die kommende Staffel in Deutschland zeigen wird. In Deutschland könnt ihr euch die aktuelle 23. Staffel auf dem Streaming-Dienst Joyn anschauen. Ansonsten wurde die 23. Staffel auch auf dem Fernsehsender Sat. 1 ausgestrahlt. Infos zu den Folgen erfahrt ihr auf der nächsten Seite: NCIS Staffel 24: Folgen und Anzahl