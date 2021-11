Gewinnt eine Reise in die USA zur NBA mit einer aufregenden Schatzjagd

Passend zum 75. Jubiläum der NBA könnt ihr jetzt in einem neuen Augmented Reality Spiel eine Reise in die USA zu zwei Spielen der NBA gewinnen!

Mit NBA Chasedown könnt ihr bis zum 18. November im Rahmen der 75. Anniversary Saison der NBA ein ganz besonderes Spiel auf iOS spielen. Denn hier spielt ihr nicht einfach nur darum, der beste zu sein, sondern um einen außergewöhnlichen Preis: Eine Reise für 2 Personen in die USA, wo ihr auch direkt zwei NBA-Spielen in der Saison 2021 bis 2022 besuchen dürft! Doch selbst wenn ihr den Hauptpreis nicht ergattert, lohnt sich die Teilnahme für euch!

Darum geht es in NBA Chasedown!

Spannende Schatzjagd: NBA Chasedown ist ein Geocaching-Spiel, das euch losschickt, um eine begrenzte Anzahl virtueller Objekte in eurer Umgebung zu finden. Die haben die Form von Basketbällen sowie besonderen Jubiläums-Diamanten, die die NBA-Teams sowie die Larry O’Brien NBA Championship Trophäe repräsentieren.

Sobald ihr einen der virtuellen Basketbälle gefunden habt, könnt ihr ein AR-Spiel spielen, um zahlreiche Preise wie z.B. wie Rabatt-Codes, Coupons oder Tagespässe für die NBA League zu gewinnen.

Auf zur NBA in den USA!

Erlebt die NBA in den USA: Die Diamanten selbst sind hingegen Teil der Chasedown Challenge. Sammelt ihr drei Teams der Eastern Conference und drei weitere der Western Conference sowie die Championship Trophäe, dann bekommt ihr die Chance, den großen Hauptpreis zu gewinnen: Eine Reise in die USA für zwei Personen inklusive Teilnahme an zwei NBA-Spielen der Saison 2021-2022.

Doch selbst wenn ihr nicht auf dem ersten Platz landet, könnt ihr euch über Gewinne freuen. Unter anderem gibt es ein virtuelles Meet-and-Greet mit Gilgeous-Alexander, eine Hyperice Hypervolt 2 Massagegerät, eine Tissot Supersport Chrono Watch, Downloadcodes für das Spiel NBA 2K22 und ein Abonnement für den NBA Annual League Pass.

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil

Jeder NBA-Fan in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich, der mindestens 16 Jahre alt ist, kann NBA Chasedown herunterladen und dann bis zum 18. November 2021 spielen. Wenn ihr die Chasedown Challenge abschließt, garantiert euch das keinen Preis. Der wird unter allen Teilnehmern, die diese Aufgabe bewältigen, verlost.

Die App findet ihr direkt im AppStore:

Im Laufe der NBA-Saison 2021-22 wird es weitere Jubiläums-Aktivitäten für europäische Fans geben.

Weitere Informationen finden Fans in Deutschland unter NBA.com. Zusätzlich können sie @NBA auf Facebook besuchen und @NBA auf Twitter sowie @NBAEurope auf Instagram folgen. Darüber hinaus können sich Fans in Deutschland auf 48 Primetime Games freuen, davon zahlreiche mit deutscher Beteiligung. Alle Spiele können mit DAZN und natürlich dem NBA League Pass live verfolgt werden.