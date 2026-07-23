Team Gibbs im Ranking: Welche NCIS-Agenten sind schon am längsten mit dabei? 

Die US-amerikanische Fernsehserie Navy CIS kommt in 22 Staffeln mittlerweile auf 489 Episoden. Seit der ersten Staffel von 2003 haben sich die Hauptfiguren in Team Gibbs natürlich verändert. In dieser Liste ranken wir alle Agenten der ersten 22 Staffeln nach der Anzahl an Episoden, die sie dabei waren.

Der Artikel erschien ursprünglich im September 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft und neu veröffentlicht.

Achtung, Spoiler! In der folgenden Liste geht es um Charaktere aller Staffeln von Navy CIS. Entsprechend kann es zu Spoilern zu allen 22 Staffeln kommen.

Wer qualifiziert sich für das Ranking? Das Kern-Team rund um Leroy Jethro Gibbs hat sich in den Jahren seit dem Serienstart 2003 immer wieder verändert. Mittlerweile ist nicht einmal mehr Gibbs selbst am Start. Für dieses Ranking haben wir alle Agenten mit einbezogen, die tatsächlich für den NCIS gearbeitet und offiziell dem Team von Gibbs beziehungsweise dem seines Nachfolgers zugeordnet wurden.

Das bedeutet: Charaktere wie die Forensikerin Abby Sciuto, Mediziner Ducky Mallard oder auch dessen Assistent und Nachfolger Jimmy Palmer fallen aus dem Ranking raus. Nicht eingerechnet werden auch die Spin-Offs, von denen das neueste gerade erst gestartet ist: Tony & Ziva. Staffel 23 der Hauptserie hingegen startet am 14. Oktober 2025 in den USA.

Video starten Tony und Ziva feiern ihre Rückkehr im neuen Spin-off zu NCIS Autoplay

Platz 12: Michelle Lee

Die NCIS-Agentin Michelle Lee hat ihren ersten Auftritt gleichzeitig mit Ziva David im Auftakt der dritten Staffel. Ab diesem Zeitpunkt taucht sie immer wieder als Gastcharakter auf und wird in Staffel sechs kurzzeitig sogar Team Gibbs zugeteilt. In Staffel 4 hat sie auch eine Affaire mit James Jimmy Palmer, dem Assistenten des Gerichtsmediziners Donald Ducky Mallard.

In Staffel 6 stellt sich heraus, dass sie der Maulwurf im NCIS war. Schlussendlich lässt sie sich von Gibbs erschießen, um Ted Bankstons zu töten. Dieser hatte Lee erpresst und sie zur Spionage in ihrer eigenen Behörde gezwungen. Schauspielerin Liza Lapira verkörpert Michelle Lee für 12 Episoden in der Serie.