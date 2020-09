Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Das steckt dahinter: Das zeigt, dass alte Online-Spiele von den Entwicklern oft aufgegeben werden und dann Hacker übernehmen. Das ist ein bitteres Phänomen, was normal nicht so interessiert, weil das kaum noch wer spielt.

„Ich wollte ja nett sein, aber wer auch immer da unsere Lobbies schließt: Ich will dir sagen, dass du echt ein Volltrottel bist. Die Definition eines Volltrottels. Ich meine: Welcher Mensch, der noch alle beisammen hat, würde es ein paar Jungs an einem Dienstagabend verderben, ein 7 Jahre altes Black Ops zu zocken?“

Schon in der geschlossenen Lobby von Nadeshot tauchte ein fremder Spieler auf, der sich einmischte und verhinderte, dass ein Spieler in die Lobby kam. Der Hacker stellte sich dann frech den anderen Spielern vor.

Das war das Problem: Von Beginn an stand das Unterfangen unter keinem guten Stern. Denn mittlerweile haben Hacker das alte CoD übernommen und können da machen, was sie wollen.

Das war der Plan: Nadeshot hatte am 8. September eine Idee: „Wir machen einen Retro-Stream.“ Zusammen mit einigen Kumpels verabredete sich Nadeshot in CoD: Black Ops 2. Dort wollte man die Zeit überbrücken, bis der große Multiplayer-Reveal des 2020er-Spiels Cold War anstand.

