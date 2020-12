MSI Winter Specials [Anzeige]

Die GL75 Leopard (17,3″) und GL65 Leopard (15,6″) Laptops von MSI stoßen die Tür auf in die gehobene Gaming-Klasse. Das »L« im Produktnamen kann man für »L«egendär lesen – für Gaming-Erlebnis auf höchstem Niveau. Der Intel Core i7 Sechskern-Prozessor und eine NVIDIA-Grafik bis zur GeForce RTX 2070 sorgen für flüssige Frameraten auch bei den neuesten Top-Games. Das immer noch sehr kompakte und leichte Gehäuse mit Aluminium-Cover bietet Platz für die Cooler Boost 5 Dual-Fan-Kühlung mit aufwändiger Heatpipe-Technik. Gut gekühlt können die Hochleistungskomponenten ihre Performance damit maximal ausspielen. Der beinahe rahmenlose Thin-Bezel-Bildschirm trägt mit 144-Hz-Technik ebenfalls zum Spielvergnügen bei. Die Gaming-Tastatur gibt es statt mit roter Beleuchtung beim GL65 auch in der RGB-Special Edition mit GeForce RTX 2070 Grafik .

Gaming-Laptops zum Träumen! Mobiler, schneller und schicker geht es nicht: Die GS-Stealth-Serie verbindet maximale Gaming-Leistung mit einem einzigartigen ultra-kompakten Format. Der GS66 Stealth kommt mit 240-Hz- oder sogar 300-Hz-Monitor im 15,6″-Format und hat im extra schlanken 19,8-mm-Aluminium-Gehäuse die feinste und schnellste Technik integriert: Ein Intel Core i9 Achtkern-Prozessor plus GeForce RTX 2080 SUPER Grafik mit Max-Q Design lassen Gamern ins Schwärmen kommen. Mit klarer Linienführung ohne überflüssige Schnörkel macht der Gewinner des German Design Awards 2021 selbst im Business-Einsatz eine gute Figur – der perfekte Begleiter für den »Worker by day, Gamer by night«. Dank extrem ausdauernden 99,9-Wh-Akku ist auch unterwegs eine lange Betriebsbereitschaft sichergestellt.

Den GE66 Raider gibt es natürlich auch im Standard-Design der Serie. Wobei hier „Standard“ für einen der aufregendsten und stärksten Gaming-Laptops überhaupt steht. Konfigurationen lassen sich bis zum neuesten Intel Core i9 Prozessor wählen, kombiniert mit einer NVIDIA-Grafik bis zur GeForce RTX-2080-SUPER-Ausführung. Die starke Cooler Boost 5 Kühlung stellt sicher, dass die Performance-Komponenten ihr Leistungspotenzial maximal ausspielen können, und der 240-Hz-Gaming-Bildschirm darf bei solch einem Zocker-Highlight natürlich nicht fehlen. Die Mystic Light RGB-Leuchtleiste an der Vorderkante des GE66 Raider ist so das Rücklicht, auf das andere Gaming-Laptops nur noch von Weitem blicken können.

Beim GE66 Raider in der Assassins Creed® Valhalla Special Edition gibt es einen einzigartigen Look kombiniert mit stärkster Gaming-Performance. Werde zur Wikingerlegende: Der GE66-Raider-Laptop steht für ungebremste Rechenleistung und richtungsweisende Features. Neben dem Intel Core i7 Prozessor mit acht Rechenkernen sorgt die NVIDIA GeForce RTX 2070 Grafik bei der Special Edition für extreme Rechenpower und ein Spielerlebnis der Spitzenklasse. Der 240-Hz-Monitor lässt Gamer-Herzen höherschlagen und sorgt auch bei rasantester Gameaction für gestochen scharfe Bilder.

