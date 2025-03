Entwickler von Monster Hunter Wilds warnen vor Bugs, die euren Jäger nachhaltig schwächen

Euch erwartet eine dynamische Welt mit einer lebendig wirkenden Fauna, in der ihr es mit kleinen und großen Kreaturen zu tun bekommt. Euch stehen 14 Waffen zur Verfügung, um die verschiedenen Monster zur Strecke zu bringen. Unterstützt werdet ihr dabei von eurem katzenartigen Palico sowie von einem Saikrii-Reittier, das seine Premiere in der Monster-Hunter-Reihe feiert.

Was muss ich zu Monster Hunter Wilds wissen? Es ist nach Monster Hunter World aus 2018 erst der zweite Teil der beliebten Reihe aus dem Hause Capcom, der von Anfang an für die leistungsstärksten Plattformen erscheint.

Wie ist der aktuelle Stand? Am frühen Sonntagmorgen gab’s ein weiteres Update der Entwickler auf X . Im bereits fertigen Hotfix-Patch 1.000.03.00 stecken die Fixes für die obengenannten Bugs. Man bereite gerade die Veröffentlichung auf allen Plattformen vor. Stellt sicher, so die Entwickler weiter, dass ihr das neue Update installiert, bevor ihr das nächste Mal auf die Jagd geht.

Eine Kreatur in Monster Hunter ist so süß, dass Spieler sich weigern, sie zu jagen

Betroffene können durch die Bugs in eine Situation kommen, in der sie ihre Waffen nicht bestmöglich aufwerten können oder in der es unnötig schwer ist, nützliche Stärkungszauber durch Nahrung zu erhalten.

Was sind das für Fehler? Über den Account „Monster Hunter Status“ auf X gab es in den vergangenen Stunden gleich mehrere Warnungen.

