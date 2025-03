Monster Hunter Wilds: Monster fangen – So tötet ihr nicht aus Versehen euer Ziel

Solltet ihr auf der Suche nach weiteren Tipps und Tricks sein, die euch in eurem Leben als Monsterjäger weiterhelfen, könnt ihr einmal bei unserer Guide-Übersicht vorbeischauen. Dort findet ihr eine Menge aktueller Hilfestellungen und Übersichten: Monster Hunter Wilds: Alle Guides, Einsteiger-Tipps und Infos in der Übersicht

Ist das Tier in sein Nest geflohen, wird es ohnehin meist in einen kurzen Schlummer eintauchen. Das könnt ihr dann gut für euer Vorhaben ausnutzen.

Ebenso zieht sich das Monster kurz vor seinem Ableben meist aus dem Gebiet zurück in sein Nest. Dabei sieht es häufig ziemlich zerledert aus und humpelt. Wenn ihr all diese Indikatoren beachtet, könnt ihr den richtigen Zeitpunkt kaum verpassen.

Wollt ihr ein Biest fangen, statt es zu erlegen, müsst ihr es zuerst einmal schwächen. Das tut ihr, indem ihr ordentlich draufkloppt. Ist das Monster so weit, dass ihr es fangen könnt, wird euch das über einen kleinen Totenkopf auf der Karte am Monster angezeigt:

Am besten platziert ihr euch die Gegenstände in eurem Beutel direkt nebeneinander oder ihr nutzt euer Tortenmenü, denn habt ihr das Monster erst einmal in die Falle gelockt, muss alles schnell gehen, sonst habt ihr eure Chance vertan.

