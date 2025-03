Dank Monster Hunter Wilds verkauft sich Käse-Naan wie warme Semmeln – Restaurants gehen Zutaten aus

Das super-realistische Essen in Monster Hunter Wilds hat in Japan einen regelrechten „Käse-Naan“-Boom ausgelöst. Unzählige Spieler stürmen nepalesische Restaurants, um sich den Bauch mit etwas Käsigem vollzuschlagen.

Was hat es mit dem Essen in Monster Hunter Wilds auf sich? Wer sich in einem Teil der Monster-Hunter-Reihe optimal auf die bevorstehende Jagd vorbereiten möchte, greift vorher zur Pfanne oder lässt sich von den Palico-Köchen kulinarisch versorgen. So weit, so normal für viele Spiele.

Die Capcom-Entwickler zelebrieren den Kochvorgang sowie den Verzehr jedoch seit jeher, mit detaillierten Nahaufnahmen des „Foodporns“, das Spielern das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Das Gefühl das bleibt: Hunger! Und gegen den muss man was tun.

Essen in Spielen – das ist uns ein eigenes Video wert:

Kochen oder kochen lassen?

Was also tun? In manch einem steckt vielleicht selbst ein kleiner Palico-Koch, und dann liegt es natürlich nahe, sich ein Gericht aus Monster Hunter Wilds zu schnappen und es einfach nachzukochen. Der Selbstversuch von Rithrius1 wird auf Reddit auch gleich mit über 1.700 Upvotes gefeiert. Man, sieht das lecker aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Andere lassen hingegen lieber kochen und suchen sich stattdessen einen Ort, an dem sie kulinarische Köstlichkeiten aus Monster Hunter Wilds finden können. Ein besonders beliebtes Gericht scheint dabei Käse-Naan zu sein, also selbst gemachtes Brot, das mit würzigem Käse gefüllt ist.

Zumindest berichtet die Webseite automaton-media.com, dass es in Japan seit dem Release von Monster Hunter Wilds einen regelrechten Ansturm auf nepalesische Restaurants gibt, um sich dort eine ordentliche Portion Käse-Naan zu gönnen. Teils müssen Restaurants dabei ihre Vorräte aufstocken, weil normal nicht derart viel Käse-Naan bestellt wird.

Ein Restaurant aus Tokio soll sich sogar bereits bei Capcom für den spürbaren Anstieg der Umsatzzahlen bedankt haben. Außerdem machen auf den Social-Media-Kanälen allerlei Posts zum Käse-Naan-Hype die Runde, etwa ein Restaurant, das mit Augenzwinkern die Bestellung von 99 Käse-Naan feiert (via X).

Ausgelöst wurde der Käse-Naan-Boom voraussichtlich durch eine ganz bestimmte Szene in Monster Hunter Wilds, in der die Bewohner des Dorfes Kunafa die Jägergruppe zum Essen einladen. Auf dem Tisch landet dabei unter anderem selbst gemachte Brotfladen, die mit geschmolzenem Käse verfeinert sind. Doch seht selbst – via X:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Na, wem läuft jetzt auch das Wasser im Mund zusammen? Bleibt nur zu hoffen, dass Capcom für Monster Hunter Wilds noch ein offizielles Kochbuch mit allen Rezepten rausbringt. Wenn ein Spiel ein Kochbuch braucht, dann der neue Teil der Monster-Hunter Reihe.

Was muss ich zu Monster Hunter Wilds wissen? Im neuen Teil der beliebten Reihe aus dem Hause Capcom erwartet euch eine dynamische Welt mit einer lebendig wirkenden Fauna, in der ihr es mit kleinen und großen Kreaturen zu tun bekommt. Euch stehen 14 Waffen zur Verfügung, um die verschiedenen Monster zur Strecke zu bringen.

Unterstützt werdet ihr dabei von eurem katzenartigen Palico sowie von einem Saikrii-Reittier, das seine Premiere in der Monster-Hunter-Reihe feiert. Über die Jagd verdient ihr euch Rohstoffe, mit denen ihr euch immer bessere Rüstungen oder Waffen herstellt. Mit denen seid ihr dann wiederum für härtere Herausforderungen gewappnet. Eine Übersicht mit allen Infos findet ihr hier: Release, Plattformen & Crossplay – Alles zum neuen Monster Hunter Wilds