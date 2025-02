Spieler in Monster Hunter Wilds zeigt, dass der Mensch eine viel größere Bedrohung ist, als die Monster

In Monster Hunter Wilds sind die großen Kreaturen nicht nur das Highlight des Spiels, sondern auch eine Gefahr für die Menschen in der Welt von Monster Hunter. Ein Spieler präsentiert jetzt aber ein Detail aus der Beta, das zeigt, dass die Menschen genauso gefährlich sind.

Was hat der Spieler gezeigt? In der Beta zu Monster Hunter Wilds wird es mehrere Dörfer geben, die verschiedene Bewohner in den Ökosystemen zeigen. In der Beta konnte man sich beispielsweise den Ort Kunafa anschauen, das Dorf des pfeifenden Windes.

Auf Reddit zeigt ein Spieler jetzt, dass man auch zur Gefahr des Dorfes werden kann. In der friedlichen Stimmung des Dorfes sorgt er mit einer Fassbombe nämlich dafür, dass ein Haus zerstört wird. Das ist besonders fies, da man eigentlich der Retter und Beschützer des Dorfes ist.

Spieler vermuten, was die Möglichkeit im späteren Spiel zu bedeuten hat

Wie macht er das? In einem Clip auf Reddit zeigt der User DasVanderer, wie er ein Haus im Dorf Kunafa zerstört hat. Dafür hat er eine Fassbombe in der Hand, die er auch in das Haus reinwirft. Kurz danach explodiert das Fass und das Haus zerfällt in viele kleine Stücke mit dazugehörigem Sound.

Das ist auch ziemlich gut animiert. Dazu schreibt er als Titel: Bitte terrorisiert die Dorfbewohner nicht im vollen Spiel. Den Clip könnt ihr hier sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie reagiert die Community? Unter den Kommentaren amüsieren sich die User auf sarkastische Weise über diese Möglichkeit und überlegen, was es damit auf sich hat:

SpiritSong (via Reddit) will die Aufgabe eines beliebten Monsters übernehmen: Kein Bazelgeuse in den Verbotenen Landen? Ich denke, dann werd ich der Bazelgeuse.

Matttheboywonder (via Reddit) hat schon eine Vermutung für den Rest des Spiels: Was? Die Häuser gehen kaputt? Das ist so cool! Das lässt mich denken, dass wir irgendwann eine oder zwei Jagden haben werden, die innerhalb des Dorfes stattfinden.

Raki_Drakon (via Reddit) fürchtet sich schon um die Dorfbewohner: Oh Mann, ich mag es nicht, dass die Häuser zerstörbar sind. Ich hoffe, dass dem Dorf nichts Schlimmes passiert, außer dem Doshaguma-Angriff, der in einem der Trailer gezeigt wurde.

Viele User in den Kommentaren nehmen diese Möglichkeit auch zum Anlass, sich über die absurde Story in der Monster-Hunter-Welt zu amüsieren. Klassische Weisheiten wie Der Mensch ist das wahre Monster werden öfter genannt.

Monster Hunter Wilds ist der wohl detaillierteste Teil der Reihe, der abseits der Jagden viele versteckte Easter Eggs bereithält, wenn man sich die Zeit nimmt, richtig zu schauen. Manche Details helfen euch sogar spielerisch: In Monster Hunter Wilds kann euch eure Beute sogar nach einiger Zeit noch Items bringen, wenn ihr geduldig seid