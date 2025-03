In Monster Hunter Wilds passiert es schnell, dass man sich in den Untiefen der Menüs und Einstellungen verliert. Dabei verstecken sich in einigen Winkeln Optionen, die einem das Spielerlebnis deutlich verbessern können. MeinMMO hat für euch eine Liste mit verschiedenen Einstellungen, die euch euer Jägerleben retten können, parat.

Warum sind die Menüs problematisch? Monster Hunter Wilds bietet eine schiere Menge an Möglichkeiten, das eigene Spielerlebnis anzupassen. Von detaillierten Einstellungen für euer HUD bis zu kleinsten Optionen in der Barrierefreiheit bietet das Spiel fast alles, was das Jägerherz begehrt.

Schade nur, dass es so viel ist, dass einige Optionen schnell übersehen werden können oder in einem der vielen Untermenüs verborgen liegen. Um euch das Leben zu erleichtern, haben wir hier die 6 wichtigsten Einstellungen zusammengetragen, die euer Spielerlebnis deutlich verbessern können, die aber etwas verborgen liegen.

Wenn ihr direkt zu einem bestimmten Punkt springen wollt, nutzt gern unser Verzeichnis:

Favoriten-Menü

Die wohl praktischste und zeitsparendste Einstellung, die etwas verborgen liegt, ist das Favoriten-Menü. Dieses ist so versteckt, dass ihr es erst aktivieren müsst. Dazu öffnet ihr die Menü-Übersicht und drückt die Taste für das Untermenü.

Dort könnt ihr dann die Reiter anpassen und das Favoriten-Menü mit dem Stern hinzufügen und andere Reiter ausblenden, verschieben oder hinzufügen. Im Stern-Reiter könnt ihr dann sämtliche Menüpunkte, die ihr häufiger benötigt, als Shortcut hineinlegen.

Dadurch müsst ihr das Menü dann nur noch einmal öffnen und habt eure wichtigsten Punkte direkt auf einen Blick, ohne dass ihr euch durch die Untermenüs und Reiter graben müsst.

Wie genau ihr das macht, zeigen wir euch in diesem Video:

Saikrii Auto-Erkunden

Nervt es euch, dass ihr auf euer treues Reittier steigt und es einfach irgendwo hinläuft, während ihr auf die Karte schaut, eure Waffen schärft oder Tränke einnehmt, wenn ihr nicht manuell einen Wegpunkt setzt?

Dann gibt es hier die Lösung für euer Problem: Dieses Feature nennt sich Auto-Erkunden (Saikrii) und lässt sich über die Einstellungen deaktivieren.

Dafür geht ihr auf Seite 3 der Spieleinstellungen und findet mittig den Punkt, bei dem ihr die Option ein- und ausschalten könnt.

Ihr findet die Option dafür auf Seite 3 der Spieleinstellungen

Saikrii Steuerung

Passend dazu findet ihr in den Steuerungseinstellungen zwei weitere Optionen, die euer Zusammenleben mit eurem Saikrii erleichtern können. So habt ihr die Möglichkeit, die Steuerungsart für euer Mount gänzlich auf Richtungseingaben umzustellen, sodass ihr nicht mehr manuell mit weiteren Tasten beschleunigen oder anhalten müsst, sondern mit Stick oder WASD einfach laufen bzw. reiten könnt.

Ebenso könnt ihr in dem Punkt darunter einstellen, wie ihr exklusive Routen in den Gebieten nutzen wollt, die ihr nur per Saikrii bereisen könnt.

Die Einstellungen dafür findet ihr auf Seite 2 in den Steuerungseinstellungen.

Steuerungsoptionen für Maus & Tastatur Steuerungsoptionen für Controller

Kameradistanz und -ausrichtung zu eurem Charakter

Ihr habt Probleme, eure Umgebung richtig wahrzunehmen oder wollt einfach mehr von ihr sehen? Dann verzagt nicht: Es gibt eine Option, mit der ihr die Entfernung der Kamera zu eurem Charakter einstellen könnt.

Ihr findet diese Möglichkeit auf Seite 2 der Kameraeinstellungen unter dem Menüpunkt Kameraentfernung: Zoom . Dabei gilt: je höher der Wert, desto weiter weg ist die Kamera. Direkt darunter könnt ihr auch den Schwenk einstellen, in dem die Kamera zu eurem Charakter steht.

Wie ihr die Kamera einstellt, seht ihr hier im Video noch einmal anschaulicher:

Rüstungsteile verbergen & färben

Ihr seid Fashionjäger und ein Rüstungsteil will einfach nicht zu eurem Outfit passen oder ihr wollt es schlicht nicht sehen. Kein Problem! Diese Optionen sind vielleicht nicht ganz so sehr versteckt, wie andere, die wir hier vorstellen, trotzdem sind sie nicht auf Anhieb zu finden.

Geht dafür in euer Zelt und wählt den letzten Reiter aus. Wählt dort den Menüpunkt Ausrüstungsaussehen . Dort könnt ihr dann über die Slider einzelne Rüstungsteile ausblenden oder einblenden.

Seid ihr im Spiel bereits weit genug fortgeschritten und habt die hochrangigen Quests erreicht, könnt ihr dort auch geschmiedete Rüstung als Skin über eure derzeit getragene legen oder eure Rüstung einfärben.

In eurem Zelt könnt ihr eure Rüstung anpassen und färben

Helm & Waffe in Zwischensequenzen ausblenden

Ihr mögt euren Helm aber so wie er ist und wollt ihn nicht die ganze Zeit ausgeblendet haben, aber trotzdem nicht auf das hübsche Gesicht eures Jägers in wichtigen Sequenzen verzichten? Auch hier gibt es eine Lösung.

Denn ihr könnt sowohl den Helm als auch eure Waffen so ausblenden, dass sie nur in Zwischensequenzen nicht angezeigt werden. Dafür geht ihr in die Spieleinstellungen auf Seite 3. Dort findet ihr die Optionen Waffensichtbarkeit und Kopfschutzsichtbarkeit .

Dort könnt ihr auswählen, ob ihr die entsprechenden Ausrüstungsteile generell sehen wollt oder sie in Zwischensequenzen verborgen bleiben sollen. Ein zusammenfassendes Video über die verschiedenen Möglichkeiten seht ihr hier:

Wir hoffen, diese Tipps helfen euch weiter. Habt ihr noch andere Einstellungen entdeckt, die euch das Leben gerettet haben? Scheibt es uns gern in die Kommentare. Ein weitere Einstellung, die etwas verborgen liegt, ist es, eigene Presets für den Charakter Editor mit sogenannten Design Codes zu erstellen. Was genau das ist und wie ihr sie nutzt, erfahrt ihr hier: Monster Hunter Wilds: Die besten Character Creation und Design Codes und wie ihr sie benutzt