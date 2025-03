Alle Gebiete von Monster Hunter Wilds im Ranking: Welches ist das Schönste?

In Monster Hunter Wilds gibt es große Unterschiede zwischen den Gebieten. Die MeinMMO-Redaktion hat sich alle Gebiete angesehen und ein Ranking erstellt, das ihr in unserem neuen Video sehen könnt.

Woran richtet sich das Ranking? Die MeinMMO-Redaktion hat sich zusammengesetzt und jedes Gebiet bewertet. Dabei ging es uns darum, die Gebiete mit dem meisten Charme, den schönsten Farben und den besten Monstern auszuwählen. In die Bewertung ist auch geflossen, in welchem Gebiet man sich am wohlsten gefühlt hat. Die endgültige Entscheidung über das Ranking fiel bei MeinMMO-Jägerin Lynn England.

Das vollständige Ranking könnt ihr euch im neuen Video auf MeinMMOs YouTube-Kanal anschauen:

Das erwartet euch in dem Video

Was wird im Video behandelt? Im Video verrät Lynn England euch, welche Gebiete unserer Meinung nach die besten und welche die schlechtesten in Monster Hunter Wilds sind. Dabei gibt es einen Überblick über alle Gebiete sowie persönliche Eindrücke und Meinungen zu jedem von ihnen. Jedes Gebiet wird in den Kategorien Ästhetik, Monster-Vielfalt, Wohlfühlfaktor und Charme bewertet.

Bei den Gebieten Windebene und Ölquellbecken waren wir uns besonders uneinig. Die Platzierungen dieser beiden Gebiete waren unter den Kollegen unterschiedlich.

Bei unserem ersten Platz waren sich hingegen alle einig! Das Gebiet beeindruckt nicht nur durch seine optische Schönheit, sondern bietet auch einige der spannendsten Gegner im Spiel.

Stimmt ihr mit unserem Ranking überein? Wenn ihr ein anderes Gebiet lieber auf dem Treppchen gesehen hättet, lasst es uns gerne in den Kommentaren unter dem Video wissen.