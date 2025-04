Fans von Dark Souls finden mysteriösen Vogel in Monster Hunter Wilds: „Bin ihm sofort beigetreten, habe nicht mal das Kleingedruckte gelesen“

Spieler haben in Monster Hunter Wilds einen mysteriösen Riesenvogel entdeckt. Fans von Dark Souls wissen sofort, was zu tun ist und schwören ihm die Treue.

Was ist das für ein schräger Vogel? Der riesige Vogel befindet sich in einer versteckten Höhle in Monster Hunter Wilds. Dort sitzt er in einem großen Nest und wird von kleineren Vögeln umgeben. Sein Körperbau gleicht einem flauschigen Ei, mit Augen und einem Schnabel.

Wie ihr diesen Vogel findet, erfahrt ihr übrigens in diesem Video:

Kleines Geheimnis versetzt Spieler wieder in Dark Souls zurück

Eine Art von Spieler fühlt sich direkt in eine andere Welt versetzt: So wie das Licht von oben auf den Vogel hinab strahlt, fühlt sich so manch ein Dark-Souls-Spieler verpflichtet, ihm einen Eid zu leisten. So auch Reddit-Nutzerin angelXholika, die in einem Post im Subreddit r/MHWilds ihre erste Reaktion auf den Vogel teilt:

„Meine ersten Gedanken als ich diesen Vogel gefunden hab“, schreibt angelXholika und zeigt einen Screenshot, an dessen unterem Ende ein Pop-up aus Dark Souls eingefügt wurde. Dieses Pop-up tauchte dort immer auf, wenn euch ein neuer Covenant angeboten wird.

Was sind Covenants? Schon im ersten Dark Souls boten einige NPCs sogenannte „Covenants“ (zu Deutsch „Eide“) an, denen man sich als Spieler anschließen konnte. Die mysteriöse und zugleich majestätische Präsenz des Vogels lässt ihn wie eben so einen NPCs erscheinen.

Auch wenn es diese Covenant-Mechanik in Monster Hunter Wilds nicht gibt, so hält das Fans noch lange nicht davon ab, trotzdem einen Eid zu leisten:

Metaruoreo89 kommentiert unter dem Beitrag: „Ich bin sofort beigetreten, habe nicht mal das Kleingedruckte gelesen, lol“. angelXholika bestätigt daraufhin, dass auch sie und ihr Team dem Vogel ihren Eid geleistet haben. Beide teilen Bilder dieses Moments.

redshieldheroz erinnert es an Snuggly die Krähe, einen anderen berühmten Vogel aus Dark Souls. Auch angelXholika musste direkt an Snugglys Zeilen „Ihr! Ihr! Gebt mir glatt“ denken.

Habt ihr dieses kleine Geheimnis bereits entdeckt? Schreibt uns gerne in die Kommentare, was euch dabei durch den Kopf gegangen ist. Braucht ihr Hilfe mit Monster Hunter Wilds, dann findet ihr hier alle unsere Guides, Einsteiger-Tipps und Infos zu Monster Hunter Wilds in der Übersicht