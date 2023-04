3 gute Gründe, warum Brettspiel-Fans das neue MONOPOLY GO! zocken sollten

Das ist MONOPOLY GO! Mit dieser neuen Version von MONOPOLY für Handys könnt ihr das Universum des Brettspiels erkunden und auch die Spielfelder eurer Freunde zerstören. In MONOPOLY GO! kaufen die Spieler immer mehr Grundstücke, versuchen sich gegen widrige Schicksalsschläge zu wappnen und streben danach, am Ende als stinkreicher Monopolist alle anderen Spieler durch ruinöse Mietpreise ins finanzielle Unglück zu stürzen.

MONOPOLY GO!, bietet die klassischen Emotionen von MONOPOLY, denn ihr könnt immer noch eure Familie und Freunde herausfordern. Außerdem begeistert das Spiel mit Minispielen, tollen Ereignissen und neuen Charakteren.

Fun Fact: Die Urform von MONOPOLY wurde einst in den 1900er Jahren von einer Kapitalismuskritikerin als Kommentar zu den von Monopolen geschaffenen Herausforderungen kreiert. Heute gilt es hingegen als eines der beliebtesten und kommerziell erfolgreichsten Brettspiele der Welt.

Das sind die großen Features von MONOPOLY GO!

Die mobile Version von MONOPOLY, MONOPOLY GO!, bietet Features, die das launige Gameplay des Brettspiels in erweiterter Form auf eure Handys und Tablets bringen. Die Highlights des Games findet ihr in den folgenden Absätzen.

Bekannte Elemente aus dem Brettspiel

Zuerst einmal ist MONOPOLY GO! In vielen Aspekten dem klassischen MONOPOLY ähnlich. Das heißt, ihr werft einen Würfel und fahrt mit eurer Spielfigur über ein digitales Spielbrett. Als Figur könnt ihr euch aus einer großen Auswahl bedienen. Darunter sind Klassiker wie der symbolische Zylinderhut, der Hund „Scottie“ oder das „Schlachtschiff“.

Auf dem Spielfeld gibt’s die bekannten Orte, darunter die Bahnhöfe oder das Gefängnis, das immer empfindliche Einnahmeverluste bedeutet. Dazu kommen neue Ereigniskarten speziell für die Mobile-Version und ein Minispiel, in dem ihr Geld aus der Gemeinschaftskasse stibitzen könnt.

Das Spielbrett von MONOPOLY GO! vereint die klassischen Elemente mit einigen neuen Features.

Wie gewohnt, könnt ihr eure Grundstücke aufwerten, indem ihr Häuser darauf baut oder diese gar in noch lukrativere Hotels umwandelt. Wer richtig protzen will, errichtet sogar fette Sehenswürdigkeiten auf seinem Grundbesitz.

Wer also das launige Gameplay von MONOPOLY schätzt und (zumindest im Spiel) gern der reichste Mensch der Welt werden will, der hat mit MONOPOLY GO! sicher einen Heidenspaß!

Spaßige Minigames

Anders als am klassischen Spielbrett bietet die digitale Plattform bei MONOPOLY GO! Möglichkeiten für spaßige Minigames. Das sind Spielchen im Spiel, mit denen ihr euch zusätzliche Boni verdient und den Spielfluss aufpeppt.

Unter den Minispielen finden sich unter anderem:

Gemeinschaftstruhe: Hier zahlen alle Spieler ein und ihr könnt in diesem Minispiel Geld entnehmen und so auf Kosten eurer Kumpels reich werden

Hier zahlen alle Spieler ein und ihr könnt in diesem Minispiel Geld entnehmen und so auf Kosten eurer Kumpels reich werden Eisenbahn: Wenn ihr ein Gleis betretet, könnt ihr mit dem Zug fahren und neue Spiele freischalten

Wenn ihr ein Gleis betretet, könnt ihr mit dem Zug fahren und neue Spiele freischalten Shut Down: Hier könnt ihr die mühsam errichteten Sehenswürdigkeiten eurer Konkurrenten mit einem Abrissbagger zu Klump hauen

Hier könnt ihr die mühsam errichteten Sehenswürdigkeiten eurer Konkurrenten mit einem Abrissbagger zu Klump hauen Bank Heist: Ihr habt keinen Bock, auf legalem Weg reich zu werden? Dann raubt doch einfach eine Bank aus!

All diese Minispiele bringen euch Geld, Ruhm und Ansehen. Außerdem gibt’s noch lustige Sticker, die ihr sammeln könnt. Habt ihr alle Sticker einer Collection beisammen, erhaltet ihr noch mehr Goodies obendrauf.

Minispiele sind ein besonderes Feature von MONOPOLY GO! Hier könnt ihr die Bankkonten eurer Mitspieler ausrauben.

Neues Mobile-Gameplay

Damit MONOPOLY auch unterwegs und in der Mittagspause gut klappt, wurde das Gameplay angepasst. Dazu gehören neue Wege, schnell reich zu werden und allen Grundbesitz an sich zu reißen.

Obendrein kommen noch zahlreiche animierte Elemente, die man so nicht auf einem klassischen Spielbrett findet. So entdeckt ihr unter anderem allerlei bekannte MONOPOLY -Figuren, darunter den liebenswerten Zylinderträger „Mr. Monopoly“.

Hinzu kommen Multiplayer- und Community-Features, darunter Koop-Events und Turniere, in denen ihr in Ranglisten aufsteigen und euch mit anderen Spielern messen könnt. Wer also eine jederzeit spielbare Variante des Brettspiel-Klassikers sucht, der wird hier sicherlich fündig.

Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid und euch MONOPOLY GO! holen wollt, dann holt euch doch das Spiel im PlayStore oder im AppStore. Viel Spaß beim reich werden und Geld ausgeben!