Ich hasse es, durch MMOs zu hetzen – Aber mache es trotzdem immer wieder

Das Endgame in einem MMO ist für Spieler sehr wichtig. Es ist im Grunde das Ziel, auf das hingearbeitet wird, um dort dann die meiste Zeit zu verbringen. Viele möchten es so schnell wie möglich erreichen. Doch MeinMMO-Autor Andreas Bertits fragt: Ist das überhaupt gut?

Was ist das Endgame in einem MMO? Ist die Story durchgespielt und alle Quests abgehakt – dann sollte ein Onlinespiel natürlich trotzdem noch weiter motivieren. Zumindest so lange, bis neuer Content folgt. Die Spieler wollen langfristig beschäftigt werden. Wer das höchste Level erreicht hat, der möchte trotzdem weiterspielen und Spaß haben – im sogenannten Endgame.

Das Endgame in einem MMO kann dabei sehr vielseitig sein. Es muss Inhalte für unterschiedliche Geschmäcker bieten. Daher gehören zum Endgame unter anderem folgende Dinge:

PvP-Schlachten um Territorien wie in The Elder Scrolls Online

Gildenkriege

Weltenbosse

anspruchsvolle Herausforderungen wie Raids

Suche nach seltenem, epischem Loot – also den besten Items

Inhalte aus Legion sind auf dem PTR ziemlich hart – die Raids sind unschaffbar schwer.

Warum ist das Endgame wichtig? Endgame ist außerdem eine Art Bestätigung für so manchen, der viel Zeit und Arbeit in seinen Charakter gesteckt hat und nun zeigen will, was er kann. Man möchte die gefundenen seltenen Items präsentieren und sich mit anderen messen – sei es im PvP oder einfach darüber, wie gut man den Endgame-Content im Vergleich zu anderen Spielern meistert.

Andere haben sich so sehr an ihre Helden gewöhnt, dass sie sie immer weiterspielen möchten, anstatt nochmal neu mit einem anderen Charakter anzufangen.

Was ist der Endgame-Rush? Im Endgame eines MMOs tummeln sich die meisten Spieler. Ganz einfach, weil sie den Content bereits durchgespielt haben und das Endgame nun das ist, was sie motiviert, am Ball zu bleiben. Daher finden sich in diesem Spielabschnitt die meisten Mitspieler.

Und viele MMOs leben von einer großen Anzahl an Spielern. Das macht die Inhalte erst richtig interessant und spannend. Da das Endgame also das ist, wo man die meisten Spieler findet und wo spannende Inhalte versprochen werden, wollen Neulinge entsprechend so schnell wie möglich dort hingelangen. Selbst Veteranen, die sich einen neuen Helden in einem MMO erstellen, das sie schon kennen, möchten mit diesem oft schnellstmöglich das Endgame erreichen – der Rest des Spiels ist ja schließlich schon bekannt.

Also hetzen die Spieler durch den vorangehenden Content durch. Dies wird als Endgame-Rush bezeichnet.

Endgame-Rush – Ein notwendiges Übel?

So gehe ich neue MMORPGs an: Spiele ich ein neues MMO(RPG), dann schaue ich direkt auf den Endgame-Content. Schließlich überlege ich mir, ob ich dem Spiel längere Zeit treu bleiben möchte, oder ob ich nur den Story-Content spielen und dann weiterziehen will.

Zeigt sich dann, dass sich das Endgame richtig spannend anhört, dann entwickelt sich in mir der Drang, schnellstmöglich richtig mitspielen zu wollen. Aber eigentlich möchte ich auch den Weg dorthin genießen. Denn ein MMO besteht schließlich aus so viel mehr als nur dem Endgame.

Gerade der Beginn kann richtig Spaß machen. Wenn ich mich erst einarbeiten muss, die Mechaniken und die Welt kennenlerne und mich langsam zu einem echten Helden hocharbeite – auch das macht mir Spaß.

Das Endgame in The Elder Scrolls Online dreht sich unter anderem um Belagerungen und PvP-Schlachten.

Ich möchte mich also dazu zwingen, mir Zeit zu lassen. Jeden Winkel der Welt zu erkunden, jede Quest zu erledigen und Geheimnisse aufzudecken. Doch das klappt nicht immer.

So endet es meistens: Selbst, wenn ich so starte und mir die ersten Stunden Zeit lasse, so komme ich immer wieder an einen Punkt, an dem ich dann doch bis zum Endgame hetze. Ich will dann so schnell wie möglich mit meinen Freunden den Raid erledigen oder ich höre von einem coolen Weltenboss und muss ihn einfach bald selbst besiegen. Vielleicht drängt mich auch ein Kumpel, mich doch zu beeilen, damit wir gemeinsam eine Belagerung durchführen können.

Und dann finde ich mich schon bald tatsächlich im Endgame wieder und habe ein schlechtes Gewissen. Denn ich möchte ein MMO nicht auf diesen Teil des Spiels reduzieren. Ich möchte das Gesamtpaket erleben und genießen.

Für mich ist der Endgame-Rush zu einem notwendigen Übel geworden. Eigentlich möchte ich nicht mitmachen, doch ertappe mich immer wieder dabei, wie ich es dann doch tue. Denn dort warten meine Freunde und richtig coole, epische Inhalte auf mich.

Muss es so sein?

Seien wir mal ehrlich: Dinge wie Level-Booster oder die Konzentration von Entwicklern auf Endgame-Inhalte tragen einfach mit dazu bei, dass Spieler schnellstmöglich diesen Abschnitt eines MMOs erreichen wollen. Alles hört sich so cool und spannend an, dort wartet für viele „das richtige Spiel“ und es gibt ja Möglichkeiten, schnell dorthin zu kommen. Warum sollte man es also nicht tun?

Jeder sollte ein Onlinespiel so genießen können, wie er es möchte. Ist jemand nur auf das Endgame aus, dann braucht er Möglichkeiten, direkt dorthin zu kommen. Allerdings sollten Entwickler ihre Spiele nicht auf eine Weise präsentieren, bei der es augenscheinlich nur ums Endgame geht. Das reduziert ein MMO einfach auf nur einen von vielen coolen Aspekten.

Destiny 2 lockt mit interessanten und spannenden Endgame-Inhalten.

Oft bekomme ich den Eindruck, als sei der Weg zum Endgame nichts weiter als Beschäftigungstherapie und im Grunde nicht wirklich wichtig. Das muss aber nicht so sein. Der Weg sollte ebenso spannend und motivierend präsentiert werden, wie das Endgame an sich.

Ich denke dabei oft an einen Urlaub: Wenn ich mit meiner Familie nach Italien fahre, dann sitzen wir mindestens 10 Stunden im Auto. Der Gedanke, endlich am Strand liegen und im Meer baden zu können, ist wunderschön und eigentlich will man doch am liebsten gleich dort sein.

Doch die Autofahrt kann ebenfalls richtig spannend sein. Wir bekommen die Berge zu sehen, fahren durch Tunnel und machen vielleicht einen kleinen Abstecher zu einem der österreichischen oder italienischen Seen, bevor wir dann das Meer und den Strand erreichen. Das macht richtig Laune und die Vorfreude auf das eigentliche Ziel steigt trotzdem stetig an. Missen möchte ich das nicht und deswegen sage ich mir in Zukunft: Der Weg zum Ziel kann genauso viel Spaß machen, wie das Endgame endlich selbst zu erleben.

Doch wie ist das bei euch? Hetzt ihr ins Endgame eines MMOs oder lasst ihr euch Zeit?