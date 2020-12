Welche MMORPGs haben die coolsten spielbaren Völker? Sagt es uns

In MMORPGs können wir häufig in die Rollen von ausgefallenen und exotischen Völkern schlüpfen. Welche sind eure Favoriten?

Worum geht’s hier? Einer der Anreize von Videospielen ist, dass wir darin in eine Rolle schlüpfen können, die für uns im echten Leben nie möglich sein würde. Wir spielen Special-Ops-Agenten, Helden, Schatzsucher, Magier, Wölfe, Untote und noch viel mehr.

In MMORPGs passiert es einerseits durch die Wahl unserer Klasse und die Story des Spiels und andererseits durch die Wahl des Volkes für unseren Charakter.

Während MMORPGs wie zum Beispiel New World sich auf Menschen beschränken, gibt es viele Spiele, die eine weite Auswahl an spielbaren Völkern anbieten.

MMORPGs bedienen sich oft in den Legenden, Sagen, Mythologie oder Religion, was ihre spielbaren Völker angeht.

Diese Völker unterscheiden sich oft in ihren Statuswerten und Fähigkeiten, aber noch häufiger in ihren Aussagen. Sie tragen dadurch auch zu mehr Vielfalt bei Charaktererstellung bei. Dabei gibt es verschiedene Arten, wie diese Völker in MMORPGs umgesetzt werden:

Manche MMORPGs übernehmen klassische Völker aus Märchen oder Sagen und passen sie ihrer eigenen Lore und Geschichte an

Andere MMORPGs spielen im Weltraum. Ihre Völker sollen eher wirken wie Aliens, wie wir sie aus Sci-Fi-Filmen oder Büchern kennen

Häufig bedienen sich MMORPGs auch des Anthropomorphismus. Das äußert sich dann in Völkern, die zum Beispiel tierische Eigenschaften haben

Andere MMORPGs wiederum versuchen völlig eigene Völker zu entwerfen, die es so vorher noch nie gab

Aber welche von ihnen sind eurer Meinung nach die coolsten? Welche MMORPGs haben eurer Meinung nach die beste und kreativste Auswahl an spielbaren Völkern? Welche davon findet ihr besonders cool, egal ob rein äußerlich oder von ihrer Lore her? Schreibt es uns in den Kommentaren.

Um zu verdeutlichen: Es geht um alle Völker, die spezifisch nicht Menschen sind. Auch die „Fantasy-Alternativen“ von Menschen, die andere Bezeichnungen tragen (Hyuran, Jin, Bertonen, etc.), zählen hier nicht dazu.

Also, haut raus!