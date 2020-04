In Taiwan schließt in wenigen Tagen eines der erfolgreichsten MMORPGs. Die Spieler feiern es jedoch genau deshalb heroisch. Der Grund für die Schließung ist nämlich ein Konflikt mit dem chinesischen Entwickler. Der wollte die freie Meinungsäußerung eingrenzen.

Was ist passiert? In China fand am 04. April ein nationaler Trauertag zu COVID-19 und Dr. Li Wenliang, der als einer der ersten vor dem Virus gewarnt hatte, statt. Dabei wurden alle unterhaltenden Aktivitäten eingestellt, darunter auch Videospiele.

Der chinesische Entwickler des MMORPGs JX3 Online, King Soft, tat dies ebenfalls und bat auch den taiwanischen Publisher, WANIN, darum. Der jedoch entschied sich nur zu einer dreistündigen Wartung und schaltete danach das Spiel wieder an.

Daraufhin kam es zu Ingame-Diskussionen der Spieler über Corona, Dr. Li Wenliang und China. Diese versuchte King Soft zu unterdrücken, mit teilweise absurd langen Sperrungen. WANIN entsperrte Spieler jedoch wieder. Der Konflikt schaukelte sich hoch und führt nun zur Abschaltung am 05. Mai 2020 (via JX3 Taiwan).

Was ist JX3? JX3 ist der dritte Teil einer MMORPG-Reihe und sehr erfolgreich in China. Laut eines



Das Spiel wird auch als „chinesisches WoW“ bezeichnet, obwohl WoW in China selbst ebenfalls beliebt und erfolgreich ist.



„Wir können Vertreter des Spiels sein, aber nicht der Meinungsunterdrückung“

Was passierte im Detail? Im MMORPG-reddit berichtete der Nutzer Cut1000 was sich in etwa zugetragen hat. Er selbst kommt aus Taiwan, war jedoch während der Aktion nicht online:

Nachdem bekannt wurde, dass die taiwanischen Server von JX3 wieder aktiv waren, begannen Spieler Ingame zu diskutieren.

Dabei ging es darum, warum COVID-19 nicht Wuhan-Virus genannt wurde und bei manchen Gesprächen ging es wohl auch emotionaler zu. Das Verhältnis zwischen China und Taiwan ist seit langer Zeit angespannt.

King Soft, der chinesischer Entwickler, soll daraufhin Spieler für bis zu 10 Jahre gesperrt haben.

Eine Sperrung dauert hier 3.650 Tage an (Quelle: reddit)

Die Spieler reagierten und spammten in alle Chats etwas über Wuhan, China und den Coronavirus.

King Soft wiederum soll nach und nach alle Channel, auch Flüstern, deaktiviert haben. Daraufhin wurden Charakter-Namen, Gilden-Nachrichten und alles, was Text enthielt, geändert.

King Soft soll sich wiederum an den Publisher WANIN gewandt haben. Der soll laut dem reddit-Nutzer geantwortet haben: „Wir können Vertreter des Spiels sein, aber nicht der Meinungsunterdrückung.“

Deshalb soll King Soft nun den Vertrag gekündigt haben und die Server von JX3 müssen in Taiwan schließen. In China läuft das MMORPG jedoch weiter.

WANIN selbst hat ein Statement zur Redefreiheit auf ihrer Webseite veröffentlicht. Wir haben ein Bild dazu mit der, zugegebenermaßen holprigen, deutschen Google-Übersetzung eingebaut:

Ein Statement vom taiwanischen Publisher zum Vorfall (via JX3 Taiwan)

Außerdem kündigte der Publisher an, die Käufe der jüngsten Vergangenheit für Echtgeld zurückzuerstatten.

Wie reagieren die Spieler? Cut1000 berichtet davon, dass viele Spieler den Schritt von WANIN sehr positiv sehen. Es käme selten vor, dass sich eine Firma in Taiwan gegen China auflehne.

Die Spieler sollen deshalb dem Publisher die Treue geschworen haben und wollen nun andere Titel von ihnen zocken. Einige sehen darin die perfekte PR, andere wiederum freuen sich, dass die Grundrechte eingehalten werden.