Diese Woche ist eine der besten für Fans von MMOs – welches Spiel werdet ihr zocken? 

In dieser Woche erscheinen gleich fünf komplett neue MMOs oder zumindest Inhalte für bereits bestehende. MeinMMO listet euch auf, auf welche Spiele ihr euch in dieser Woche freuen könnt. Dabei wollen wir wissen, wo ihr eure Zeit reinstecken werdet.

Diese Woche ist wohl eine der schönsten seit Langem für MMO-Fans. Es erscheinen viele neue Inhalte, die ihr vermutlich alle gar nicht in dieser Woche erleben könnt, da das Genre dafür bekannt ist, viel Zeit zu fressen. Umso wichtiger ist es, sich klarzumachen, welche neuen Inhalte es gibt und in welche ihr reinschauen wollt.

Wir haben uns die fünf spannendsten Releases dieser Woche angesehen und listen euch kurz auf, welche Spiele ihr diese Woche im Auge behalten solltet. Die Releases sind dabei nach dem Datum geordnet. Außerdem wollen wir in einer Umfrage von euch wissen, wohin ihr eure kostbare Zeit stecken werdet.

ArcheAge Chronicles ist das perfekte Spiel für kleine Gruppen und Solisten

Entwickler: XLGAMES (Publisher: Kakao Games)

Genre: Action-MMORPG mit Fantasy-Setting

Bezahlmodell: Buy-to-Play

Release: 3. November 2026 (Early Access)

Was kommt diese Woche? ArchAge Chronicles ist der Nachfolger von ArchAge und hat eher PvE-Inhalte für kleinere Gruppen und Einzelspieler im Fokus. Die Erkundung der Spielwelt und die spannende Story-Erfahrung sind die herausstechenden Merkmale des Games.

Am 3. November startet das Spiel in Early Access. Es öffnet sich die gesamte erste Version der neuen Welt, die das Sandbox-Konzept des Vorgängers mit neuem Action-Kampf-System verbindet.

Für wen ist es geeignet? ArchAge Chronicles eignet sich insbesondere für Sandbox-Liebhaber, die einen großen Wert auf Housing, Handelssysteme und politische Struktur in einer offenen Welt legen. Außerdem richtet es sich an Spieler, die gerne in einem flexiblen Rollensystem experimentieren und actionreiche Kämpfe lieben.