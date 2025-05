Die neue Strategie von Microsoft sorgt für gute Verkäufe bei Xbox, doch die kommen ausgerechnet von der PS5

Microsoft bietet seine vormals exklusiven Spiele inzwischen auch auf anderen Konsolen an. Der aktuell große Erfolg stammt dabei ausgerechnet vom starken Konkurrenten PS5.

Was ist das für eine Strategie? Traditionell waren exklusive Spiele ein Hauptgrund für die Wahl einer Konsole. Doch diese strikten Grenzen verschwimmen zunehmend. Während Sony immer mehr PlayStation-Titel für den PC zugänglich macht, geht Microsoft noch einen entscheidenden Schritt weiter und bringt seine eigenen Spiele sogar direkt auf die Konkurrenzkonsolen von Sony.

Dieser Strategie-Wechsel von Microsoft zahlt sich jetzt richtig aus, wie die neusten Statistiken der PlayStation zeigen.

Auch das beliebte Rennspiel Forza Horizon 5 hat gerade Erfolg auf der PS5:

Kein Zurück mehr

Wie läuft die neue Strategie? Der April 2025 wird für Xbox wohl als großer Erfolg im Kalender markiert werden. Den neuesten Daten von Circana (via Bluesky) zufolge hat sich Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered im letzten Monat am häufigsten verkauft. Danach folgt auch der zweite Microsoft Titel: Forza Horizon 5.

Auch Indiana Jones and the Great Circle rückte durch den Release auf PS5 auf den 4. Platz hervor. Platz 5 geht an Call of Duty: Black Ops 6, das seit dem Verkauf von Activision Blizzard an Microsoft ebenfalls zur Unternehmensfamilie von Xbox gehört. Mit Minecraft macht es sich dann auf Platz 7 noch ein letztes Spiel von Microsoft in den Top 10 der meistverkauften PS5-Spiele im April gemütlich.

Hier seht ihr die vollständige Liste der 10 meistverkauften Titel auf PlayStation-Plattformen im April 2025:

Auch mit den kommenden Titeln wie Hellblade 2 und Gears of War: Reloaded werden in den nächsten Monaten gefeierte Microsoft-Titel auf der PS5 erscheinen. Dabei sind die Veröffentlichungen bei der Konkurrenz ein zweischneidiges Schwert.

Natürlich erzeugt Microsoft mit den Titeln neue Einnahmen für seine Games-Sparte. Zeitgleich wird bei der Wahl zwischen Xbox und Playstation bei der nächsten Generation für die Gamer der Gedanke aufkommen, dass man auf der PS6 alle Titel von beiden Herstellern spielen kann, bei Xbox aber nur die von Microsoft. Außerdem verdient PlayStation bei jedem Verkauf auch ein wenig mit. Ob die Strategie sich schlussendlich über Jahre auszahlt, ist ungewiss.

Auch auf der Nintendo Switch 2 will Microsoft bald schon mit den eigenen Titeln starten und dann auch Einnahmen durch die Nintendo-Spieler erwirtschaften. Welche Spiele gleich zum Start der Switch 2 verfügbar sein werden, erfahrt ihr hier: Alle Spiele, die für die Switch 2 erscheinen oder ein kostenpflichtiges Upgrade erhalten