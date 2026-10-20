150 Millionen Zuschauer und 1 Milliarde Dollar: Die meistgesehene und teuerste Fantasy-Serie von Prime Video kehrt in einem Monat mit der 3. Staffel zurück

Im November kehrt eine der größten Serien von Amazon Prime Video zurück. Mit der 3. Staffel Ringe der Macht können sich Zuschauer erneut in die Welt von Mittelerde stürzen.

Für Amazon Prime Video ist Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht das wohl ambitionierteste Projekt der Streaming-Plattform. Etwa 1 Milliarde US-Dollar soll die gesamte Serie kosten bzw. gekostet haben (via The Hollywood Reporter).

Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass bereits die erste Staffel laut Quellen der Variety ein Budget von 465 Millionen US-Dollar gehabt haben soll. Zudem zahlte Amazon 250 Millionen US-Dollar für die Rechte am Stoff, der in 5 Staffeln verwandelt werden soll.

Immerhin: Ringe der Macht gehört zu den erfolgreichsten Produktionen von Prime Video. Wie die Variety berichtet, soll allein die erste Staffel 2 Jahre nach Release über 150 Millionen Zuschauer erreicht haben. Hierbei sollte man aber erwähnen, dass die Zuschauerzahlen in der 2. Staffel um 60 % schlechter waren (via Forbes).

Nichtsdestotrotz gehören Staffel 1 und 2 von Ringe der Macht laut einem Bericht von Deadline zu den meistgeschauten Seasons auf der Plattform, zusammen mit Reacher (Staffel 2 und 3) und Fallout (Staffel 1 und 2).

In nur einem Monat, am 11. November 2026, geht es mit Staffel 3 weiter und diesmal mit mehr Action.

Video starten Die 3. Staffel von Die Ringe der Macht zeigt im ersten Teaser die Rückkehr nach Mittelerde Autoplay

Sauron wird zur Supermacht

Achtung: Im folgenden Abschnitt gibt es Spoiler zu den ersten beiden Staffeln von Die Ringe der Macht.

Worum geht es in Staffel 3? 5 Jahre nach den Ereignissen der 2. Staffel und dem Fall von Eregion sind die Armeen von Sauron ein großes Problem für Mittelerde. Der dunkle Herrscher will alles erobern. Dafür versucht er, in seinem Turm Barad-dûr in Mordor den Einen Ring herzustellen, um alle Menschen, Elben und Zwerge zu unterwerfen.

Die wollen sich natürlich wehren, doch dafür müssen sie sich erstmal verbünden, denn nur so haben sie eine Chance gegen den großen Schurken. Voraussichtlich wird es also große Schlachten geben und wie der Teaser bereits andeutet, wird man wohl auch eine frühe Version der Ringgeister, besser bekannt als Nazgûl, sehen und erfahren, wie sie sich in die Monster verwandelten. Später in Der Herr der Ringe gehören sie zu den mächtigsten Dienern Saurons.

Die ersten 4 Folgen der neuen Staffel erscheinen am 11. November 2026. Danach gibt es jeweils 2 Folgen am 18. und am 25. November. Die 8. Folge wird demnach auch das Staffel-Finale sein.

Freut ihr euch auf die 3. Staffel oder seid ihr keine Fans von Die Ringe der Macht? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Die Filmtrilogie zu Herr der Ringe gehört bis heute zu den besten Fantasy-Filmen aller Zeiten. Das liegt an praktischen Effekten: Die Trilogie von Herr der Ringe sieht auch nach 2 Dekaden fantastisch aus, das verdanken wir einer über 113 Jahre alten Technik