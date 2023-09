MeinMMO sucht Trainee / Junior Editor Gaming (m/w/d)

Wir suchen ab sofort Verstärkung in unserem Team. Ihr könnt euch jetzt für eine Stelle bei MeinMMO bewerben. Als Trainee / Junior Editor Gaming (m/w/d) weißt du, worüber sich Gamer*innen gerade unterhalten, bist im Bilde rund um die aktuellen Gaming-Trends und weißt, was die Community beschäftigt.

Wen wir suchen: Als Trainee/Junior Editor Gaming bist du bei uns bestens über alles informiert, was in der Gaming-Branche passiert. Du weißt, worüber sich Gamer*innen unterhalten, was die aktuellen Gaming-Trends sind und wo die Communities stecken. Diese Stelle setzt keine bis wenig Erfahrung voraus, da sie für den Berufseinstieg oder Quereinsteiger*innen gedacht ist.

Danach suchen wir:

Du bist leidenschaftliche*r Gamer*in und hast Spaß daran, neue Spiele zu entdecken

Du weißt, welche Spiele gerade angesagt sind und wo es den ein oder anderen

Komplexe Themen schrecken dich nicht ab und du hast Freude daran, dich in sie

Du gehst offen auf andere zu und hast kein Problem damit, jemanden für ein Interview

Du hast ein gutes Sprachgefühl, sehr gute Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse

Du magst eine abwechslungsreiche Arbeit, denn im Webjournalismus ist kein Tag wie

Praktische Erfahrungen im Medienbereich sind von Vorteil: sei es eine Fanseite, ein

Voraussetzung für diese Stelle)

Das ist der Job

Du wirst Teil unserer Redaktion und lernst das Redakteurshandwerk.

Das Aufgabenfeld:

Du beschäftigst dich hauptsächlich mit Gaming und der Gaming-Szene

In enger Zusammenarbeit mit der Chefredaktion hilfst du bei der Planung der

Du recherchierst, schreibst und redigierst Beiträge wie News, Kolumnen und Interviews

(wir bringen dir bei, wie du Artikel nach den neuesten Erkenntnissen von SEO und

Wir zeigen dir, wie du Daten mit geeigneten Tools analysieren kannst, um zu verstehen,

warum wir bestimmte Artikel schreiben oder nicht schreiben und wie du deine eigenen

Wir ermutigen dich, frühzeitig Feedback zu unseren Arbeitsprozessen und Abläufen zu

Intensives und vor allem praxisnahes Training im journalistischen Arbeiten für das Web

Wenn gewünscht, besteht die Möglichkeit, in Video- oder Podcast-Formate eingebunden zu werden, der Fokus liegt aber auf dem Schreiben von Artikeln

Was wir bieten:

Standardmäßig kann an drei Tagen in der Woche von zu Hause aus gearbeitet werden

Nach Absprache ist es auch möglich, die Arbeit vollständig von zu Hause aus zu

Flexible Arbeitszeitgestaltung ist außerhalb der Kernarbeitszeit zwischen 10:00 und 15:00 Uhr nach Absprache möglich

Eine spannende Herausforderung und Aufstiegschancen

Einen direkten Zugang zu unserem Webedia-Netzwerk, zu dem unter anderem die

Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir auf deine Stärken und Interessen abstimmen

Die Möglichkeit, MeinMMO aktiv mitzugestalten und weiterzuentwickeln

Eine Berücksichtigung deiner individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse, damit du dein

volles Potenzial entfalten kannst Nutzung eines Nilo Health Accounts

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über deine vollständige

Bewerbung inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Arbeitsproben (optional) über

unser Online-Portal! Gern kannst du der Bewerbung auch Links zu deinen Social Media Accounts

hinzufügen.