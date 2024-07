Mein-MMO.de und GameStar präsentieren das ultimative Sonderheft zu World of Warcraft: The War Within

Die neue Erweiterung kehrt zurück zu alten Stärken von World of Warcraft – und ist dabei ideal für Veteranen sowie Neu- und Wiedereinsteiger. Unser Sonderheft dazu könnt ihr ab jetzt vorbestellen.

Ich glaube ja, Blizzard kennt mich und mein Spieleverhalten ziemlich genau. Bei jeder Erweiterung zum MMO-Longseller World of Warcraft schleiche ich per Mauszeiger um den Kauf-Button und überlege, doch mal wieder in das Azeroth-Abenteuer reinzuschauen. Bisher hat immer die Vernunft gesiegt und ich bin dann doch lieber bei meinen geliebten Singleplayer-Rollenspielen geblieben. Genau in diese Kerbe schlägt aber nun das brandneue The War Within. Das ist obendrein nicht nur perfekt für Solisten und kleine Gruppen, sondern wendet sich mit vielen sinnvollen Verbesserungen an Neu- und Wiedereinsteiger – also ideal für mich!

Aber keine Angst: Auch Veteranen werden mit anspruchsvollen Endgame-Inhalten bedient und freuen sich vor allem über die Kriegsmeuten-Mechanik, mit der die Verwaltung mehrerer Charaktere effektiver wird. Was genau euch in The War Within erwartet – und wie ihr optimal davon profitiert – zeigt euch unser dickes Sonderheft zur Erweiterung, das ihr jetzt noch schnell versandkostenfrei vorbestellen könnt.

164 Seiten für Neueinsteiger und Wiederkehrer

Die WoW-Profis von Mein-MMO.de und GameStar nehmen euch auf über 160 Seiten mit in die Unterwelt von Azeroth. Denn der Herold der Leere sammelt dort seine Truppen für einen verheerenden Angriff. Wir haben euch jede Menge Tipps, damit ihr von dem Ansturm der Finsternis nicht schon zu Beginn der Weltenseelen-Saga überrannt werdet!

Nutzt das Helden-Tuning voll aus und baut euch mit unseren Heldentalent-Guides für alle Klassen den perfekten Recken. Mit ihm und unseren Tipps entreißt ihr den neuen Schatz-Dungeons alle Kostbarkeiten – egal ob als Solokämpfer oder zusammen mit bis zu vier Mitspielern. Auch die innovative Kriegsmeuten-Mechanik und die Besonderheiten des neuen Volkes der Irdenen werden mit ausführlichen Guides erklärt. Kurz: Wer unser Sonderheft hat, braucht sich vor der Bedrohung aus der Tiefe nicht mehr zu fürchten!

Mit unseren Guides gegen die Unterwelt

Unser dickes MMO-Sonderheft zu World of Warcraft: The War Within bietet euch massig Infos zur Mega-Erweiterung. Mit diesem großen Sonderheft bekommt ihr:

164 Seiten zum Auftakt der Weltseelen-Saga

Heldentalente erklärt: so baut ihr den für euch perfekten Charakter

Kriegsmeuten-Mechanik optimal nutzen

Die Irdenen: diese Besonderheiten müsst ihr beachten

Ab in die Tiefen: Schatz-Dungeons effektiv leerräumen

Taktiken für alle Dungeons und ihre Bosse

XXL-Doppelposter

Das Heft erscheint wie gewohnt am Kiosk oder im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Richtig gut: Wir sind schon jetzt fleißig beim Spielen und können euch deshalb das Heft voraussichtlich schon am 23. August 2024 anbieten, also sogar noch vor dem offiziellen Spielstart. Klappt alles, wie geplant, erscheint das Epaper sogar noch mal ein paar Tage eher. Das gibt euch genügend Zeit, euer neues Abenteuer in Azeroth anhand unserer Guides zu planen.

Das große Sonderheft zu World of Warcraft: The War Within von Mein-MMO.de und GameStar – jetzt gleich mit Gratisversand (!) vorbestellen und pünktlich zum Release loslegen!

Viel Spaß beim Lesen und Spielen!