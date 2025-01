Marlon Brando hat vor seinem Tod noch einmal in Der Pate mitgespielt, aber EA konnte nur wenige seiner Zeilen verwenden

Das Finale einer Gangster-Ikone: Während die Reaktionen auf EAs Adaption des Gangsterfilms Der Pate gemischt waren, erklärte sich ein ehemaliger Hauptcharakter bereit, an dem Projekt mitzuwirken. Marlon Brando widmete dem Spiel die letzte Performance seines Lebens.

Um welches Spiel geht es? Der Pate ist ein Spiel von EA, welches am 21. März 2006 erschien. Während es sich von Spielen wie Mafia oder GTA inspirieren ließ, ist dessen Handlung größtenteils an die des originalen Films angeknüpft. Spieler erfüllen Missionen, erarbeiten sich Respekt und können ihre Fähigkeiten durch gesammelte Erfahrungspunkte upgraden.

Während der Entwicklung integrierte EA Schauspieler des Films wie Robert Duvall, James Caan und auch Marlon Brando in das Spiel, welche ihren Charakteren durch neu aufgenommenen Dialog weiterhin ihre Stimme liehen. Doch bei Letzterem gab es aufgrund seiner Gesundheit einige Schwierigkeiten.

Gemischter Enthusiasmus bei den Mitwirkenden

Wie konnte ein kranker Marlon Brando seinen Beitrag zu dem Projekt leisten? Zur Zeit der Produktion befand sich Brando in einem empfindlichen Gesundheitszustand, erklärte sich aber trotzdem dazu bereit, Zeilen für das Spiel aufzunehmen. Daher besuchte EA den Schauspieler im Februar 2004 auf seinem Anwesen am Mulholland Drive, um vor Ort mit ihm zu arbeiten.

Die Aufnahmen wären jedoch aufgrund des Brummens der Sauerstoffschläuche in seiner Nase nicht brauchbar gewesen, wie Audioproduzent Ken Felton gesteht. Aus diesem Grund musste schließlich doch ein professioneller Imitator eingestellt werden, um Vito Corleone zu vertonen.

Allerdings konnte eine von Brandos Aufnahmen in die finale Version des Spiels integriert werden, wodurch seine letzte Performance erhalten blieb, auch wenn sie kaum verständlich ist.

Wo sieht man Brandos finale Performance? Eine Szene in der siebten Mission des Videospiels zeigt Vito Corleone, wie er nach einem Mordangriff in einem Krankenhausbett liegt und die Situation des Spiels reflektiert. Die letzten aufgenommenen Sätze sind somit der letzte Auftritt von Brando: „Nun, so ist das Leben. Jeder hat seine eigene Leidensgeschichte.“

Brando starb am 01. Juli 2004, knapp anderthalb Jahre, bevor das Spiel veröffentlicht wurde. Einer der Verwalter des Nachlasses des Schauspielers verriet, dass Brando von der Technik im Allgemeinen fasziniert gewesen sei und mit allen möglichen Dingen experimentierte. Er habe die Idee schlichtweg lustig gefunden.

Wie war die Reaktion der Schauspieler und Filmenwickler des Originals? Fast alle Schauspieler der Hauptbesetzung aus 1972 haben sich bereiterklärt, an EAs Adaption mitzuwirken. James Caan verriet der New York Times, dass er es toll fände, wenn seine Kinder auf diese Weise nach seinem Tod weiterhin mit ihm spielen könnten.

Al Pacino ist der einzige Schauspieler des Ensembles, der die Mitwirkung an EAs Spiel ablehnte und deshalb ein anderes Gesicht sowie eine andere Stimme für dessen Charakter Michael Corleone kreiert wurde.

Aber auch Coppola, der Regisseur der Pate-Trilogie, kritisierte EA und die fehlende Vorwarnung auf dessen Produktion. Er habe in keiner Weise an der Verwirklichung mitgewirkt, noch möge oder billige er, was er von dem Ergebnis gesehen hätte. (Quelle: Vida Extra)

Wer mehr zu neuen und auch älteren Filmen lesen möchte, kann hier auf MeinMMO fündig werden. Erst vor kurzem veröffentlichten wir einen Artikel, welcher alle 9 Filme vom beliebten Filmemacher Quentin Tarantino in einem Ranking auflistet.