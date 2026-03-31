Vergesst teuren Schaumstoff: Warum dieser Transport-Koffer für Tabletop-Spieler absolute Pflicht ist

Wer sein Tabletop-Hobby nicht nur als Sammler betreibt, sondern auch das zugehörige Spiel spielt, kennt das Problem: Irgendwann muss man seine sorgsam zusammengestellte und bemalte Armee zum Schlachtfeld bringen. Und hier lauern mannigfaltige Gefahren!

Denn es versteht sich von selbst, dass ihr eure Kostbarkeiten nicht einfach in einen Schuhkarton werft und hofft, dass auf dem Weg zum Game-Store oder Turnier nix kaputt geht. Doch viele handelsübliche Transportkoffer haben andere Schwachstellen.

Wer seine kostbaren Miniaturen schon einmal aus engen Schaumstoffeinlagen pulen musste, weiß, wie schnell dabei ein filigranes Kettenschwert abbricht oder die mühsam aufgetragene Farbe abplatzt.

Doch damit ist jetzt Schluss! Auf Amazon gibt es ein extrem cleveres Gadget, das unter Tabletop-Veteranen längst als Geheimtipp gehandelt wird.

In diesem Koffer findet eine ganze Armee platz!

Mehr gute Deals für Tabletop-Fans

Bevor wir euch den Transportkoffer im Detail vorstellen, haben wir hier ein paar weitere gute Deals für euch:

Magnet-Power statt Schaumstoff-Frust: Darum gehört der Jucoci-Koffer in euer Arsenal

Vergesst das nervige Zuschneiden von Schaumstoffeinlagen, bei denen die dicken Modelle dann doch wieder nicht reinpassen oder mit filigranen Details hängen bleiben. Der Jucoci Miniatures Transportkoffer setzt auf ein genial einfaches Prinzip, das euer Tabletop-Leben massiv erleichtern wird.

Volle Flexibilität dank höhenverstellbarer Metall-Tabletts

Der zentrale Clou an diesem System ist die absolute Freiheit, mit der ihr den Koffer füllen könnt. Ihr klebt einfach kleine Magnete unter die Bases eurer Miniaturen (ein längst bewährter Trick in der Tabletop-Szene!) und stellt sie auf die fünf mitgelieferten Metall-Einschübe. Fertig! Das hält bombenfest und die Figuren purzeln nicht wild beim Transport herum.

Wenn ihr eure Minis mit Magneten verseht, haften sie bombenfest am Schiebefach.

Noch besser: Die Schienen im Koffer sind komplett höhenverstellbar. Egal, ob ihr Dutzende kleine Gretchins, wuchtige Space Marines oder riesige Tyraniden-Monster und imperiale Fahrzeuge transportieren wollt: Ihr schiebt die Tabletts einfach genau so ein, wie eure Armee es gerade braucht. So verschwendet ihr keinen wertvollen Platz.

Transportsicherheit und stylische Vitrine in einem

Eure wertvollen Modelle haben den besten Schutz verdient. Der robuste Kuntstoffrahmen des Koffers hält auch der holprigen Autofahrt zum nächsten Turnier oder Kumpel problemlos stand.

Dank der transparenten Tür könnt ihr eure Sammlung auch bewundern (lassen).

Aber das Case ist nicht nur ein reines Transportutensil: Dank der durchsichtigen Acryl-Fronttür fungiert das Ganze gleichzeitig als schicke Vitrine. So könnt ihr eure mühevoll bemalte Streitmacht zu Hause staubfrei und stolz präsentieren, anstatt sie in dunklen Kartons verschwinden zu lassen.

Riesiges Platzangebot für eure komplette Armee

Wer schon mal Taschen und Inlays für eine ausgewachsene 2000-Punkte-Armee gekauft hat, weiß: Das geht richtig ins Geld (und dauert seine Zeit). Der Jucoci-Koffer liefert hier ein extrem starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, da ihr hier nur die Magnete noch zusätzlich braucht und der Rest schon enthalten ist.

Die Tablets können frei im Koffer eingeschoben werden, je nachdem, wie viel Platz ihr jeweils braucht.

Mit seinen großzügigen Maßen fasst er problemlos eine ansehnliche Warhammer-Armee oder bietet Platz für gleich mehrere eurer Kill Teams, Warcry-Banden und D&D-Helden auf einmal. Stellt einfach rein, was ihr mitnehmen wollt, packt vorher Magnete dran und seid unbesorgt, dass eure Lieblinge jede Reise überstehen!

Holt euch diese schicke und praktische Transportbox also noch heute bei Amazon. Eure Minis haben es verdient!

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Und mehr zu Warhammer 40.000 und Age of Sigmar gibt’s hier bei unserer Themenseite!