Am 03. Juli hat ein neues Karten-Hauptset von Magic the Gathering Release: M21. In Zusammenarbeit mit Wizards of the Coasts zeigen wir euch hier auf MeinMMO weltweit exklusiv eine neue Spoiler-Karte aus dem kommenden Set.

Die seltene Karte trägt den Namen Vulkanische Salve (Volcanic Salvo), sie ist eine Hexerei und der Farbe Rot zugeordnet:

Die Wirkung der Hexerei: Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken X weniger, wobei X gleich der Gesamtstärke der Kreaturen ist, die du kontrollierst. Die Vulkanische Salve fügt bis zu zwei Kreaturen und/oder Planeswalkern deiner Wahl je 6 Schadenspunkte zu.

Was ist das Besondere an der Karte? Direkt springen einem die hohen Mana-Kosten von 12 ins Auge, was erst Mal weh tut. Schauen wir uns die Wirkung des Zaubers aber Mal genauer an. Die Stärke der Kreaturen auf dem Feld kann die Kosten ordentlich nach unten drücken, was vor allem im Gruppen-Modus „Commander“ recht schnell zu erreichen ist. Interessant ist außerdem, dass Vulkanische Salve auch Planeswalkern direkt Schaden zufügen kann. Das könnte Aggro-Decks zugutekommen, die gerne Probleme damit haben Planeswalker aus dem Weg zu räumen.

Die Hexerei kann praktisch und stark sein, wenn man die entsprechenden Kreaturen auf dem Feld hat um die Kosten zu drücken. Im Standard-Modus könnte das jedoch etwas schwieriger zu erreichen sein.

Teferi, „Herr über die Zeit“ ist der Flaggschiff-Planeswalker aus dem Hauptset 2021 und wird prominent auf Booster-Packungen und Boxen dargestellt.

Was ihr zum neuen Core Set M21 wissen müsst

Die Core Sets richten sich in der Regel danach, Magic: The Gathering zugänglicher für neue Spieler zu machen. Das ist auch beim neuen Hauptset M21 der Fall und es wird einige Starter-Produkte geben, wie ein Starter-Kit. Mit dem könnt ihr Schritt für Schritt das komplexeste Spiel der Welt lernen.

Es werden auch neue „Welcome Booster“-Packs eingeführt, die kostenlos an neue Spieler verteilt werden. Die enthalten etwa legendäre Karten, aber auch nützliche Infos zum Spiel selbst.

Veteranen werden im neuen Hauptset alte Bekannte wieder treffen, denn es wird einige Neuauflagen berühmter Karten geben. Alle Infos zum Hautpset 2021 erhaltet ihr auf der offiziellen Website von Magic: The Gathering.

Dann ist Release: Ab dem 25. Juni wird das Hauptset 2021 in MTG Arena veröffentlicht, das digitale Magic: The Gathering. In physischer Form gibt es die Karten ab dem 3. Juli.