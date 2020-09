CCP Games hat einen Eingriff in das Wirtschaftssystem der Weltraum-MMOs EVE Online angekündigt und damit in ein Wespennest gestochen.

Was ist das für eine Ankündigung? In Zukunft soll die Verteilung von Rohstoffen in den Zonen anders gehandhabt werden. Grund hierfür ist, dass die Spieler mehr Entscheidungen treffen sollen, wo sie in Zukunft Ressourcen abbauen wollen. Es soll gefährlicher werden, an manche Rohstoffe zu kommen. Ziel ist es, eine gesündere Wirtschaft zu erschaffen.

Doch Eingriffe in die Wirtschaft von EVE Online sind stets sehr problematisch, da die Community so etwas gar nicht gerne sieht. Und so braut sich jetzt schon Ärger zusammen.

EVE Online steht eine größere Änderung bevor.

Ein Eingriff ins Spiel

Was genau ändert sich? Ihr findet in den einzelnen Sicherheits-Zonen HiSec, LowSec und NulLSec nun andere Rohstoffe. Die Wurmlöcher dagegen bieten keine Möglichkeit mehr, Ressourcen abzubauen.

Sicherheits-Zone Exklusive Mineralien Entfernte Mineralien HiSec Tritanium Isogen, Nocxium, Zydrine, Megacyte, Morphite LowSec Isogen, Nocxium Tritanium, Zydrine, Megacyte, Morphite NullSec Zydrine, Megacyte, Morphite Tritanium, Nocxium (some availability through Sov anomalies remains) Wurmlöcher – Tritanium, Nocxium, Morphite

Auch, wie viele Mineralien ihr von Asteroiden erhaltet, wird sich ändern.

Was ist das Problem? EVE-Spieler Afasso erklärt es so: Viele Spieler horten schon seit längerer Zeit Mineralien. Besonders die Rohstoffe, die kaum benutzt werden, dürften damit im Preis also noch eine lange Zeit brauchen, bis sie angepasst sind. Vor allem High-End-Rohstoffe und Isogen gibt es im Überfluss. Es waren also gerade die Low-End-Mineralien, die in der Produktion zum Flaschenhals wurden.

Mit der Umverteilung der Rohstoffe in den Sicherheitszonen werden NullSec und LowSec extrem unattraktiv. Denn genau dort befinden sich dann die Rohstoffe, welche derzeit im Überfluss vorhanden sind. Die meisten werden sich also im HighSec-Gebiet aufhalten und dort ist es eben sehr langweilig, Ressourcen abzubauen. Es fehlt ganz einfach der Reiz, überfallen werden zu können. Und wieso sollte man in den gefährlichen Gebieten Ressourcen abbauen, wenn diese sowieso im Überfluss vorhanden sind?

Dies könnte sich nun auf die Produktion von Großkampfschiffen und auf die Wirtschaft des Spiels auswirken. Denn die Produktion dieser Schiffe verschlingt sehr viele High-End-Ressourcen. Derartige Schiffe dürften nun noch teurer werden.

Das wiederum führt zwar dazu, dass es keine inflationäre Produktion von Großkampfschiffen mehr geben dürfte, diejenigen, die aber schon welche haben, werden dadurch im Grunde noch mächtiger.

Laut Afasso schießt CCP der Wirtschaft von EVE Online mit dieser Änderung ins Knie.

Rohstoffe abzubauen, wird sich in EVE Online künftig etwas ändern.

Was meinen die Spieler? Die EVE-Community kann nicht glauben, dass diese Änderung bei CCP Games so durchgewunken wurde. Denn die Auswirkungen könnten groß sein.

Daher steht die Vermutung im Raum, dass diese Änderung nur ein Teil dessen ist, was CCP Games geplant hat.

EVE-Spieler Cuzmo meint auf reddit: „Entweder haben sie nicht richtig recherchiert, bevor sie diese Idee hatten oder es gibt noch etwas ziemlich Großes, das noch nicht angekündigt wurde. Etwas, das diese Änderungen nicht so schlimm macht, wie erwartet.“

Nun heißt es abwarten und schauen, was passiert. Die Änderungen sind für Mittel Oktober geplant. Mal sehen, wie sie sich wirklich auf EVE Online auswirken.

Wollt ihr auch mal EVE Online spielen? Dann lest euch vorher den Erfahrungsbericht von MeinMMO-Autor Noah Struthoff durch, der das Weltraum-MMO zum ersten Mal während des aktuellen Krieges besucht hat.