Lords Mobile feiert sein zehnjähriges Jubiläum mit spannenden Events und neuen Einheiten

Inmitten zahlreicher EoS-Titel behauptet sich Lords Mobile weiterhin an der Spitze – und feiert nun sein 10-jähriges Jubiläum in Kooperation mit tokidoki.

Um diesen besonderen Meilenstein zu feiern und sich bei den Spielern zu bedanken, die uns auf diesem Weg begleitet haben, startet Lords Mobile eine Reihe spannender Events voller exklusiver Items.

Neue, farbenfrohe Charaktere

Den Anfang macht eine neue Charakterreihe, entworfen und illustriert von tokidoki-Mitgründer und Künstler Simone Legno. Drei farbenprächtige Figuren bereichern nun die Welt von Lords Mobile.Rainbow Lily, eine mächtige Hüterin von Glück, Heilung und Hoffnung, stürmt mit leuchtenden Farben und gewaltigen Donnerzaubern ins Geschehen.

Sir Paladino steht als charismatischer Ritter mit Mut und Stärke an der Seite seiner Verbündeten und trägt die Hoffnungen und Träume der Spieler in die Schlacht.

Und schließlich Diana, die Jägerin: Mit ihrem Langbogen, der aus einem magischen Baum geschnitzt wurde, besiegt sie das Böse mit funkelnden, juwelenbesetzten Pfeilen – stets mit dem Lächeln einer Siegerin.

Mit den neuen Einheiten erscheinen außerdem exklusive Skins, darunter der Armee-Skin für Rainbow Lily, der Burg-Skin für Sir Paladino und der Anführer-Skin für Diana. Dazu kommen neue Gebiet-Dekorationen, Avatare, Emoticons und Artefakte.

Lords Mobile Jubiläums-Feierlichkeiten

Hier gibt’s ein Video zum Jubiläum:

Neben einem Trailer mit den Highlights hat ein Lords Mobile-Spieler gemeinsam mit seiner Band sogar einen eigenen Song komponiert – als musikalische Hommage an ein ganzes Jahrzehnt mit diesem Spiel.

Der Song Sovrane e Sovrani ist über den obigen Link verfügbar.

Dieses beeindruckende Stück fängt die Atmosphäre der Königreiche von Athena mit seiner mitreißenden Melodie ein. Jeder Ton klingt majestätisch und königlich und ehrt jeden Kampf, jede Strategie, jeden Sieg und jede Niederlage, die Spieler im Laufe der Jahre erlebt haben.

Schau außerdem auf den offiziellen Kanälen des Spiels vorbei:

Facebook: https://www.facebook.com/LordsMobileDE/

Discord: https://discord.com/invite/LordsMobileDE



Auch die offizielle Lords Mobile-Eventseite darf nicht unerwähnt bleiben. Dort erwartet dich ein Museum globaler Ingame-Erfolge, darunter die Halle der Oberherrn, die Halle der Herrscher, Ruhm der Top 100 sowie die Königreichsgeschichten.

Besonders spannend sind die Königreichsgeschichten: Hier kannst du echte Erfahrungsberichte von Spielern entdecken – mit Einblicken in ihre Kämpfe, Emotionen, Strategien und Chroniken aus den Legenden der Königreiche und Gilden-Expeditionen.

Wohltätigkeit und Kooperationen

Die Spieler unterstützten diese edle Aktion, indem sie Quests abschlossen und Punkte sammelten. Dafür erhielten sie exklusive Belohnungen, wie die „Pfoten helfen“-Dekoration. IGG, der weltweit führende Entwickler von Lords Mobile, spendete zudem 20.000 USD, um streunenden Tieren bessere Unterkünfte zu ermöglichen und ihnen die Liebe und Fürsorge zu schenken, die sie verdienen.

Wenn du keine zukünftigen Feierlichkeiten verpassen möchtest, entdecke Lords Mobile auf iOS, Android oder PC – klicke einfach hier.



Auch die Gilden kamen nicht zu kurz: Mitglieder der Top-100-Gilden erhielten einen exklusiven Avatarrahmen sowie eine „Wesleys Vermächtnis“-Gravur. Die Gilden-Anführer der Top 10 gewannen zusätzlich eine gravierte „Wesleys Vermächtnis“-Sammlereditions-Plakette, die von einem Kunsthandwerker in China gefertigt und persönlich verschickt wurde.



Seit einem Jahrzehnt behauptet sich Lords Mobile als feste Größe in allen App-Stores – dank seines fesselnden Gameplays und spannender, spielerorientierter Events.