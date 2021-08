Experte für total normales Verhalten in LoL bewertet Shitstorm gegen Twitch-Streamer

In League of Legends steht der Twitch-Streamer TF Blade gerade in der Kritik. Leute auf reddit diskutieren, der habe sich in einem LoL-Spiel falsch verhalten und „Griefing“ betrieben. Das ist ein verpöntes Verhalten. Sein Kollege Tyler1 kann eigentlich niemanden auf der Welt ausstehen, TF Blade schon mal gar nicht, doch in diesem Fall nimmt er seinen Rivalen in Schutz.

Wofür steht TF Blade gerade in der Kritik? Dem Twitch-Streamer TF Blade wird vorgeworfen, er habe „Griefing“ betrieben. So nennt man im Gaming ein „unsportliches Verhalten.“ Im LoL-Subreddit kursiert ein Clip von TF Blade, wie der sich klar falsch verhält:

TF Blade spielt Nautilus auf der Top-Lane, verlässt die Top-Lane aber mit Level 7

Er läuft dann einfach in den Dschungel und nimmt dem eigenen Jungler, der Nidalee, die Camps und den roten Buff weg – das ist nicht seine Aufgabe

Aus dem Zusammenhang gerissen wirkt der Clip völlig sinnlos. Denn eigentlich ist es der Job des Top-Laners, in dieser Phase des Spiels auf seiner Top-Lane zu bleiben

Auf reddit heißt es: TF Blade habe seine „Lane verlassen“, um den eigenen Jungler zu sabotieren. Denn der habe ihm in den ersten 8 Minuten nicht auf seiner Lane geholfen, habe dort keinen „Gank“ abgeliefert.

„Verwöhnter Bengel“

Was sagen die Leute über TF Blade? Unter dem Clip ärgern sich einige Nutzer über das „unreife“ Verhalten von TF Blade. Der sei ein verwöhnter Bengel. Man fragt sich, warum Riot dort nicht eingreift.

Es schwingt mit: „Twitch-Streamer halten sich für was Besseres und befolgen nicht die Regeln, die sonst für alle gelten.“

„Scheiß auf TF Blade, aber das ist eine Hexenjagd“

Das sagt Tyler1: Der Twitch-Streamer Tyler1 gilt nicht gerade als großer Fan von TF Blade, doch hier springt er seinem Streaming-Kollegen zur Seite.

Tyler1 sagt: Er wäre viel schlimmer ausgerastet als TF Blade in der Situation.

„Ey, diese Nidalee fängt das Match mit Boots ab und flasht vom Brunnen weg. Ich meine: Ich würde da einfach AFK gehen!“

Denn ohne das Jungle-Item und mit Schuhen kann Nidalee nicht effektiv die Rolle als Jungler bestreiten. Die Fähigkeit „Flash“ ist zudem ein wichtiger Countdown in LoL, der nicht verschwendet werden sollte, denn er kann einen Spieler vor dem sonst sicheren Tod bewahren.

Für Tyler1 ist so eine Situation klar:

„Scheiß auf TF Blade, aber das ist einfach dumm. Das ist so eine Art Hexenjagd da auf reddit. Es muss einfach so sein. Das sind völlig falsche Infos, der wird da in einem Match hart getrollt. Es ist ein Wunder, dass er nicht einfach aufhört, zu spielen – ich würde das jedenfalls machen. Dass er überhaupt noch spielt, ist hohl.“

Tyelr1 führt dann aus, die Nidalee habe in dem Spiel praktisch nichts gemacht und 0/2/0 in 20 Minuten gespielt. Er wäre in dem Fall völlig ausgerastet, TF Blade habe seine Lane lediglich für 50 Sekunden verlassen.

TF Blade steht in der Kritik.

Das steckt dahinter: Das Verhalten der Nidalee ist ein grundlegendes Problem in LoL. So ein Verhalten nennt man auch „inten“ (von intentional feeding) oder „throwing“ (das Spiel einfach wegwerfen).

Für alle anderen Mitspieler ist es in so einer Situation schwierig, sich korrekt zu verhalten, denn man spielt praktisch ein 4vs5 in der Situation.

Gerade Twitch-Streamern passiert das offenbar häufiger, dass ihre Matches sabtotiert werden. Für die Community ist so ein absichtlich mieses Verhalten aber offenbar ein total rotes Tuch – und aus dem Zusammenhang gerissen sieht die Szene von TF Blade nicht gut aus.

Tyler1 gilt als gefeierter Entertainer in LoL. Dass er im Spiel auch richtig was drauf hat, beweist er aber immer wieder:

