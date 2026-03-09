Eure Lieblingsvölker aus Dungeons & Dragons im Ranking – Ihr habt einen ganz anderen Favoriten als der Rest der Welt

CommunitySpecial
5 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
Eure Lieblingsvölker aus Dungeons & Dragons im Ranking – Ihr habt einen ganz anderen Favoriten als der Rest der Welt

Dungeons & Dragons lebt neben den gemeinsamen Erfahrungen im Kampf und im Rollenspiel auch von den eigenen Charakteren, die auf Abenteuer gehen. Dafür gibt es eine Vielfalt von Völkern, die den einzelnen Persönlichkeiten nicht nur ein einzigartiges Aussehen, sondern auch weitere Spielfaktoren mit sich bringen. In dieser Liste stellen wir euch vor, welche Völker ihr am liebsten für eure Abenteurer wählt.

Die verschiedenen Völker in Dungeons & Dragons bieten für jeden Spieler etwas, was sie sich im Rollenspiel ersehen. Ob durch Vorteile im Kampf, besondere Merkmale oder einfach nur Vibes: Alle Völker bieten etwas, das sie einzigartig und dementsprechend zum Favoriten vieler Spieler macht.

D&D Beyond, das offizielle digitale Toolset für Dungeons & Dragons von Wizards of the Coast, teilte im Jahresrückblick von 2023 bereits ein Ranking der beliebtesten Völker des Spiels. Das Ergebnis zeigte, welche Spezies es den Spielern am meisten angetan hat. Die Top 10 lauten wie folgt:

  • Platz 10: Gnom
  • Platz 9: Genasi
  • Platz 8: Halb-Ork
  • Platz 7: Halbling
  • Platz 6: Zwerg
  • Platz 5: Halb-Elfe
  • Platz 4: Tiefling
  • Platz 3: Drachenblütiger
  • Platz 2: Elf
  • Platz 1: Mensch

Dass ausgerechnet Menschen auf dem ersten Platz des Rankings landen, ist für die Community von Dungeons & Dragons schon seit geraumer Zeit zu einer Art Witz geworden. In einem Fantasy-Setting wirken sie neben all den anderen Völkern beinah langweilig, allerdings werden sie aufgrund ihrer Vielseitigkeit für viele Klassen gerne als starke Charakterbasis genutzt. Und außerdem gibt es eine Menge Spieler, die den Menschen eben wegen seiner Durchschnittlichkeit und dem Potenzial für Charakterentwicklung lieben. 

Auch wenn der Mensch in der weltweiten Community von D&D auf dem ersten Platz liegt, haben wir durch eine Umfrage erkannt, dass das unsere Leser der MeinMMO etwas anders sehen. Über 2.000 Personen haben uns mitgeteilt, welches Volk aus Dungeons & Dragons ihnen am besten gefällt, und die Ergebnisse wollen wir euch nun in dieser Liste mitteilen!

22 Jahre alter Klassiker zu Dungeons & Dragons zeigt im Trailer, womit er euch auch nach all der Zeit begeistern will
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Eure Lieblingsvölker aus Dungeons & Dragons im Ranking – Ihr habt einen ganz anderen Favoriten als der Rest der Welt Eure Lieblingsvölker aus Dungeons & Dragons im Ranking – Ihr habt einen ganz anderen Favoriten als der Rest der Welt Rückblick auf mein erstes Jahr als Miniatur-Neuling – Diese 6 Dinge habe ich seit dem Start gelernt Neues Rollenspiel auf Steam lernt von Baldur’s Gate 3, bekommt sogar Hilfe von einem seiner Stars, spielt aber im Weltraum Eure Lieblingsklassen von Dungeons & Dragons zeigen, dass ihr im Grunde nicht mehr als einen einzigen Zauber braucht Orcs sind immer grün und haben fette Muskeln – Stimmt das? Hier sind 5 Arten von Orcs, die sich stark unterscheiden Dungeons & Dragons: Hier sind 6 Tipps, mit denen ihr günstig eure Sessions aufpeppen könnt 5 Arten von Charakteren, die ihr in Dungeons & Dragons besser nicht spielen solltet Hier sind 5 Klassen aus Dungeons & Dragons, die sich besonders für Einsteiger eignen Hier sind 10 Flüche für Dungeons & Dragons, auf die ihr nicht verzichten wollt Eine Serie auf Amazon hat das geschafft, was nicht einmal Baldur’s Gate 3 gelungen ist: Mich für D&D zu begeistern Dungeons & Dragons: 10 Argumente, mit denen ihr eure Freunde endlich zum Spielen überredet

Plätze 9 bis 4

Insgesamt haben wir von euch 2.551 Stimmen erhalten (Stand: 9. März 2026, 7:00). Folgende Völker habt ihr auf die Plätze 9 bis 4 gewählt:

  • Platz 9: Gnom (2 % mit 62 Stimmen)
  • Platz 8: Halb-/Ork (4 % mit 104 Stimmen)
  • Platz 7: Halbling (4% mit 110 Stimmen)
  • Platz 6: Mensch (10 % mit 255 Stimmen)
  • Platz 5: Drachenblütiger (12 % mit 307 Stimmen)
  • Platz 4: Ein anderes Volk, das nicht im Spielerhandbuch steht (15 % mit 387 Stimmen)

Der eigentlich so beliebte Mensch ist nur bei 10 % unserer Leserschaft das Lieblingsvolk in Dungeons & Dragons. Allerdings gibt es eine Menge von euch, die etwas ungewöhnlichere Völker bevorzugen, die gar nicht im Spielerhandbuch stehen. Den potenziellen Völkern, die bei diesen 15 % von euch gut ankommen könnten, haben wir auch einen Artikel hier auf MeinMMO gewidmet:

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Hier sind 7 unterschätzte Völker aus Dungeons & Dragons, wenn ihr keine langweiligen Menschen oder Elfen spielen wollt
von Alexander Mehrwald

Auf den nächsten Seiten stellen wir euch eure Top 3 der Lieblingsvölker vor. Und es wurde bei der konkurrierenden Anzahl der Stimmen sehr knapp.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
DnD im Gefängnis Würfel Titel 2

Fan will im Knast unbedingt D&D spielen, baut sich eigene Würfel aus Zahnpasta, hat damit dutzende Stunden Spaß mit seinen Mithäftlingen

streitende dnd Spieler

Warum Level 20 in D&D für viele das größte Ziel ist und warum ihr es besser nie erreichen solltet

Hier sind 4 mächtige Charaktere aus Dungeons & Dragons, die ihr euch niemals zum Feind machen solltet

Dungeons & Dragons Schätze

Sohn findet 40 Jahre alte D&D-Erbstücke seines verstorbenen Vaters, Community sagt: „Das ist ein wahrer Schatz“

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx