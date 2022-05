LevlUp – Gaming Drinks von und für die Community [Anzeige]

In den letzten Jahren ist es LevlUp mit seinem Gaming Booster gelungen, einen enormen Hype um Gaming Drinks aufzubauen. Durch einzigartige Drinks, Kooperationen mit den größten Streamern Deutschlands und das Sponsoring von angesagten Events ist LevlUp mittlerweile zur ersten Wahl der deutschen Gaming-Szene geworden.

Die Firma LevlUp

Vor nicht einmal vier Jahren mitten in Deutschland gegründet, ist LevlUp heute mit über 50 Millionen verkauften Drinks der mit Abstand beliebteste Gaming Drink in Europa. Wie bei vielen Start-Ups begann die Erfolgsgeschichte von LevlUp mit zwei Freunden und einer guten Idee, die sich schnell zu einer der größten Communitys und einer der am schnellsten wachsenden Marken des deutschen E-Commerce entwickelt hat.

Der Erfolg kommt dabei nicht von ungefähr. Das LevlUp-Team besteht selbst überwiegend aus Gamern, die ganz genau wissen, was die Community möchte. Das hilft enorm bei der Entwicklung von neuen Produkten, geilen Geschmacksrichtungen und ansprechenden Designs.

Die Mission von LevlUp ist klar: Gamer auf der ganzen Welt in ihrer Performance zu unterstützen und mit geilen Flavours zu versorgen. LevlUp steht aber nicht nur für wilden Geschmack und gutes Design, sondern auch für Kooperationen mit einigen der größten Streamer Deutschlands, wie z.B. Trymacs, UnsympathischTV oder Stylerz.

LevlUp hat sich auch als Sponsor von typischen Gaming-Events einen Namen gemacht, wie z.B. der TwitchCon oder Gamescom. Der Austausch mit der Community und unterhaltsame Inhalte auf allen Social Media Kanälen gehören ebenso zu LevlUp wie Gaming Booster und Hydration Drinks.

Der LevlUp Gaming Booster

Alles begann mit dem LevlUp Gaming Booster. Das man im Gaming über oft lange Zeiträume aufmerksam, hellwach und reaktionsschnell sein muss, ist kein großes Geheimnis. Hier kommt der Gaming Booster ins Spiel. Eine spezielle Wirkstoff-Formel soll für die optimale Unterstützung von Performance und Konzentration während der Gaming-Session sorgen. Aus dieser speziell auf die Bedürfnisse von Gamern abgestimmten Formel, hochwertigen Inhaltsstoffen und leckeren Geschmäckern wurde schnell der beliebteste Gaming Drink in Europa.

Heute gibt es über 30 Flavour im Shop und limitierte Editions, die zum Beispiel in Kooperation mit Partnern wie ELoTRiX oder Haptic entstehen. Nicht ohne Grund ist LevlUp mittlerweile zum Synonym für Gaming Booster geworden.

Für die LevlUp-Community ist der Gaming Booster mittlerweile jedoch viel mehr als ein gut schmeckender Wachmacher. Durch die einzigartigen Geschmacksrichtungen, die regelmäßigen Releases und die außergewöhnlichen Dosendesigns, ist er für viele zu einem Sammelobjekt geworden, dass nicht nur gut schmeckt, sondern im Set-up auch wirklich gut aussieht.

Die LevlUp-Community

Die Community ist seit Tag 1 ein wichtiger Bestandteil von LevlUp. Egal ob Ideen für neue Sorten, Feedback zu Produkten oder Produktwünsche, man hört auf #teamlevlup und versucht, die wildesten Ideen Realität werden zu lassen.

Der Ready to Drink Hydration Drink

Gesagt, getan! Nach unzähligen Kommentaren der mittlerweile über 450.000 Follower starken Community kommen in diesem Sommer endlich trinkfertige Flaschen ohne Koffein in den Handel. Die Hydration Drinks bieten ein erfrischendes Geschmackserlebnis ganz ohne schlechtes Gewissen. Sie sind koffeinfrei, haben keinen Zucker und verfügen dazu noch über Vitamine und Mineralien.

Ins Rennen schickt LevlUp die Bestseller Nuke, Bubble Boom und Galaxy: Nuke ist eine erfrischende Kombination aus Limette und blauen Himbeeren, Bubble Boom schmeckt nach klassischem Bubble Gum Flavour und Galaxy ist ein geiler Fruchtmix aus Açaí, Blaubeere und Granatapfel. Die Hydration Drinks sind einfach der perfekte Durstlöscher und die bessere Alternative zu gängigen Softdrinks.

Erstklassiger Geschmack und höchste Qualität

Wie bei LevlUp üblich, bringt man auch bei den Hydration Drinks erstklassigen Geschmack in verschiedenen Variationen mit höchster Qualität in Einklang. Wie alle Produkte sind sie Made in Germany und schmecken einfach großartig!

Überzeuge Dich selbst

Egal ob Gaming Booster oder Hydration Drink, LevlUp hat es sich zur Mission gemacht, Gamer auf der ganzen Welt in ihrer Performance zu unterstützen und mit geilen Flavours zu versorgen.

Wenn auch du Bock auf die Produkte von LevlUp hast, dann besuche den Onlineshop unter levlup.de oder den Supermarkt deines Vertrauens.

Welches Level kommt als Nächstes?

Eins ist klar, es bleibt spannend für #teamlevlup und dranbleiben lohnt sich. Das nächste coole Produkt und die nächste große Ankündigung werden sicher nicht lange auf sich warten lassen!