Kompakt, kraftvoll, gründlich: Der ROWENTA Staubsauger mit 900 Watt kostet bei MediaMarkt plötzlich 57% weniger

Schnappt euch den ROWENTA Staubsauger mit 900 Watt jetzt supergünstig bei MediaMarkt. Eine gründliche Reinigung ist euch damit sicher.

Der ROWENTA RO3945 ist für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis ein absoluter Power-Staubsauger. Betrachtet ihn als neuen Verbündeten im unendlichen Kampf gegen Staub und Schmutz. Mit einer maximalen Leistung von 900 Watt ist euch eine formidable Reinigungsleistung sicher. Außerdem erwartet euch durch das 3-stufige Filtersystem eine reine Luft in eurer Umgebung. Derzeit spart ihr bei MediaMarkt fast 60 Prozent. Günstiger geht es wirklich kaum.

Eigenschaft Details Marke Rowenta Modell RO3945 Compact Power Leistung 900 Watt Reinigungsleistung Tiefenwirksam auf allen Bodenarten und Flächen Filtersystem 3-stufig, bis zu 99,98% Filterung Reinigungsradius 8,8 Meter Staubbeutelkapazität XL-Staubbeutel (3 Liter) Design Ultrakompakt Tragegriffe Ergonomisch für einfachen Transport Zubehör Fugendüse 2-in-1, Polsterdüse

Staubsauger mit 900 Watt

Dank der Leistung von 900 Watt erhaltet ihr eine spektakuläre Reinigungsleistung, die jedem Drecksammelplatz in euren vier Wänden das Fürchten lehrt. Zieht aus jedem noch so kleinen Winkel den Schmutz und sorgt für mehr Sauberkeit. So wird selbst der tiefsitzende Schmutz auf allen Bodenarten und Flächen effektiv entfernt.

Ein wirklich kompakter Staubsauger

Trotz seiner starken Leistung überzeugt der Sauger durch sein ultrakompaktes Design. Der XL-Staubbeutel mit einem Fassungsvermögen von 3 Litern ermöglicht euch, länger zu saugen, ohne den Beutel häufig wechseln zu müssen. Die ergonomischen Tragegriffe machen den Transport zudem einfach und bequem.

Ein spitzenmäßiges Filtersystem und ein großer Reinigungsradius

Dank seines 3-stufigen Filtersystems, das bis zu 99,98% der Partikel filtert, sorgt der ROWENTA RO3945 nicht nur für saubere Böden, sondern auch für eine reine Luft in eurem Zuhause. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass dieser Staubsauger die Luftqualität verbessert und ein besseres Wohnumfeld schafft.

Ein tolles Filtersystem

Mit einem Reinigungsradius von 8,8 Metern ist er ideal für großflächige Wohnbereiche geeignet. Ihr könnt euch frei bewegen und mühelos große Flächen reinigen, ohne ständig die Steckdose wechseln zu müssen. Das spart Zeit und macht das Staubsaugen effizienter und angenehmer.

Praktisches Zubehör gibt es obendrauf, das euch das Leben erleichtert. Die Fugendüse 2-in-1 ist perfekt zum Saugen von schwer erreichbaren Bereichen wie Ecken oder zwischen Möbeln. Die Polsterdüse eignet sich hervorragend für Textilien wie Sofas oder Vorhänge und sorgt dafür, dass auch diese Oberflächen gründlich gereinigt werden.

