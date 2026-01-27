Valve droht eine Klage in Höhe von über 754 Millionen Euro, weil Steam seine Dominanz unfair ausnutze

News
2 Min. Dariusz Müller 1 Kommentar Lesezeichen
Valve droht eine Klage in Höhe von über 754 Millionen Euro, weil Steam seine Dominanz unfair ausnutze

Ein Gericht hat eine Sammelklage gegen Valve und Steam freigegeben. Jetzt folgt ein Prozess, bei dem es um über 754 Millionen Euro geht.

Was ist das für eine Klage? Valve wird in Großbritannien auf rund 754 Millionen Euro verklagt. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, seine Dominanz auf dem Gaming-Markt missbraucht zu haben. Es heißt, Steam lege Spiele-Publishern einschränkende Bedingungen auf und binde Spieler an die Nutzung der Vertriebsplattform.

Es handelt sich um eine Sammelklage, die 2024 im Namen von bis zu 14 Millionen Steam-Nutzern eingereicht wurde, die nun im Falle eines Erfolges Anspruch auf Entschädigung haben. Alle berechtigten Steam-Nutzer sind automatisch Teil der Klage und müssen nicht selbst aktiv werden.

Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
2026 kehrt auf Steam ein böses Märchen zurück und ihr müsst der Held werden Eldegarde: Neues „Mini-MMO“ eines WoW-Devs verlässt den Early Access auf Steam Neues MMORPG wird mit Spieltest auf Steam zum Erfolg, will keine Casual-Spieler dabei haben Ein schnippischer Goblin auf Steam macht mir neue Laune auf Stealth-Games, zwei davon könnt ihr euch sogar kostenlos holen Styx: Blades of Greed – Das Stealth-Game mit dem fiesen Goblin bekommt jetzt eine Demo auf Steam Neues Survival-Spiel sieht aus wie No Man’s Sky in der Steinzeit, hat jetzt schon eine Demo auf Steam In einem Spiel auf Steam managt ihr ein Krankenhaus während der Zombie-Apokalypse – besitzt Feature, um Streamer in den Wahnsinn zu treiben Neues Zombie-Spiel macht euch zum „Türsteher der Apokalypse“, lässt euch Überlebende mit einem Hammer verprügeln Neues Spiel auf Steam macht euch zum Gott, sorgt für Jubel mit einem neuen Trailer, dabei ist der Entwickler umstritten Monstersammler Aniimo lädt zur 2. Beta ein – So könnt ihr selbst mitmachen In einem neuen Shooter auf Steam und PS5 reist ihr in bewaffneten Häusern durch die Wüste, erscheint bereits im März Neues MMORPG schafft trotz Kritik den Durchbruch auf Steam, jetzt will der Entwickler die Kritiker verstummen lassen

Das sind die Vorwürfe: Steam wird vorgeworfen, unfairen Einfluss auf die Marktentwicklung zu nehmen. Im Zentrum der Klage stehen die folgenden drei Anschuldigungen:

  • Preisbindung: Valve soll Publisher daran gehindert haben, ihre Spiele auf anderen Plattformen günstiger anzubieten.
  • Add-on-Zwang: Wer ein Spiel auf Steam kauft, wird technisch dazu gezwungen, auch alle Erweiterungen (DLCs) dort zu kaufen.
  • Überhöhte Provision: Die 30 % Gebühr, die Valve erhebt, wird als „excessive“ (unverhältnismäßig hoch) eingestuft, was die Preise für Spieler künstlich aufgebläht habe.

Valve hatte zuvor argumentiert, dass der Fall nicht für ein Gerichtsverfahren zugelassen werden sollte. Doch wie die BBC nun berichtet, hat das verantwortliche Londoner Schiedsgericht nun entschieden, dass der Fall fundiert genug sei, um in einem vollen Prozess verhandelt zu werden. Das Verfahren wird fortgesetzt.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Valves MOBA-Shooter verdoppelt sich auf Steam dank eines neuen Helden, und das ist nur der Anfang
von Nico Scheibel
Mehr zum Thema
Gabe Newell ist der Mann hinter Valve, doch was hat er bis zum Erfolg von Steam gemacht? [MeinMMO Classic]
von Benedikt Schlotmann
Mehr zum Thema
Ein Indie-Spiel wird zum Steam-Hit, doch das ist das Schlimmste, was den Entwicklern passieren konnte
von Cedric Holmeier

Habt ihr auch Anspruch auf Schadensersatz? Nein, es sind nur britische Steam-Nutzer im Rahmen der Sammelklage für einen Schadensersatz berechtigt. Spieler aus Deutschland sind bei der Klage nicht inbegriffen und haben dementsprechend auch keinen Anspruch auf Schadensersatz, sollte die Klage erfolgreich sein.

Bei einem anderen Fall in Großbritannien urteilte jetzt ein Gericht, dass Gold in dem MMORPG „Old School RuneScape“ juristisch gestohlen werden kann. Das sind schlechte Nachrichten für einen ehemaligen Mitarbeiter, der sich die eigenen Taschen vollmachte: Entwickler eines MMORPGs beklaut Spieler, Richter urteilt: Der Diebstahl eurer Ingame-Items ist richtiger Diebstahl

Quelle(n): catribunal.org.uk
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
2
Gefällt mir!
1
Kommentieren

Ein Indie-Spiel wird zum Steam-Hit, doch das ist das Schlimmste, was den Entwicklern passieren konnte

Valves MOBA-Shooter verdoppelt sich auf Steam dank eines neuen Helden, und das ist nur der Anfang

Highguard Metacritic

Highguard: Tests auf Metacritic sind da – Das sagen erste Stimmen zum neuen Hero-Shooter

„Der Schlüssel ist, schnell zu scheitern“ – Die Entwickler von Highguard verraten, was hinter dem neuen Shooter auf Steam und PS5 steckt

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Geroniax
#1253633

Das sind die Vorwürfe: Steam wird vorgeworfen, unfairen Einfluss auf die Marktentwicklung zu nehmen. Im Zentrum der Klage stehen die folgenden drei Anschuldigungen:

Preisbindung: Valve soll Publisher daran gehindert haben, ihre Spiele auf anderen Plattformen günstiger anzubieten.

Add-on-Zwang: Wer ein Spiel auf Steam kauft, wird technisch dazu gezwungen, auch alle Erweiterungen (DLCs) dort zu kaufen.

Überhöhte Provision: Die 30 % Gebühr, die Valve erhebt, wird als „excessive“ (unverhältnismäßig hoch) eingestuft, was die Preise für Spieler künstlich aufgebläht habe.

Gelten diese Punkte nur in GB? Denn zumindest Punkt 1 und 2 stimmen so in DE zumindest nicht.

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

1
0
Sag uns Deine Meinungx