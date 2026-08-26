Eins meiner liebsten Action-RPGs habe ich jahrelang nicht angerührt, weil ich eine legendäre Waffe nach 60 Stunden versehentlich gelöscht habe

MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes liebt die Jagd nach Trophäen, doch das sorgte bei einem seiner liebsten Action-RPGs für einen der traurigsten Momente seines Gamer-Lebens.
Um welches Spiel geht es? Ich liebe die
Kingdom Hearts-Reihe seit ich klein bin. Der Mix aus Disney und Final Fantasy hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, auch wenn die Story totaler Quatsch ist. Da ich ein großer Fan von Erfolgen bin, versuchte ich 2018 mit der Collection
Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 ReMIX, alle Trophäen auf der PS4 zu ergattern.
Dafür muss man einiges grinden. Damit man alle Waffen für Sora, Donald und Goofy hat, muss man nicht nur verschiedene Bosse besiegen, man muss Crafting-Materialien und Waffen grinden. Die 2 zeitintensivsten Waffen sind wohl das Ultima-Schwert, für das man viele Materialien braucht, und der Defender-Schild für Goofy. Das kann ein bestimmter Gegner mit einer Chance von 0,2 % droppen. Es dauert also ziemlich lange.
Nach rund 60 Spielstunden (25–30 davon in der Hauptstory) hatte ich alles erledigt, was das Spiel zu bieten hatte. Ich hatte die Waffen und alle geheimen Bosse erledigt. Es fehlten nur noch ein paar Trophäen, die ich direkt angehen wollte. Wegen meiner Gier verlor ich aber alles und fasste das Spiel seit 7 Jahren nicht mehr an.
Nach 60 Stunden war nicht nur mein
perfekter Spielstand futsch
Wie habe ich alles verloren? Beim Farmen von Materialien und Gegnern entstand bei mir eine gewisse Muscle-Memory beim Speichern. Ich rannte unzählige Male zum Speicherpunkt und in wenigen Klicks überschrieb ich den aktuellen Spielstand, ohne darüber nachzudenken.
Nachdem ich einen neuen Spielstand gestartet hatte, kam aber das Problem. Ohne zu überlegen, speicherte ich an einem der ersten Speicherpunkte, doch bevor ich es realisiert habe, war mein perfekter Spielstand weg. Danach schaltete ich das Spiel aus und fasste es vor Frust bis heute nicht mehr an. Die restlichen Trophäen waren mir egal.
Seitdem hat sich mein Spielverhalten bezüglich Speichern stark verändert. Falls es möglich ist, lege ich immer 3 Speicherstände gleichzeitig an, die ich abwechselnd bei jedem Speichern durchgehe. Das hat mir zumindest in anderen Spielen schon Playthroughs gerettet. Vor allem in Survival-Horror-Games.
Durch die 3 Speicherstände habe ich den Vorteil, dass ich noch weiter zurückkann, falls ich zu viel Munition verschwendet habe und mich in einer schwierigen Situation befinde. Hätte ich das früher schon so gemacht, hätte ich wohl noch mein schönes Ultima-Schwert und das seltene Defender-Schild.
Wie sieht das bei euch aus? Wie speichert ihr in Spielen und habt ihr schon mal aus Unachtsamkeit ein wichtiges Item verloren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. In einem anderen meiner Lieblingsspiele habe ich einen Nemesis, den ich bis heute fürchte: Ich habe zwar 1.000 Stunden in Monster Hunter, aber ein Monster konnte ich nur als Feigling besiegen
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Kommentare
Hach in die Falle sind wir doch alle schon irgendwann mal getreten auf die eine oder andere Weise.
Wer kennt nicht den “noch einen Kampf dann speichere ich” Move der teilweise Stunden an Spielzeit gekostet hat.
Oder den regelmäßigen Quicksave während man die normalen Spielstände vergisst nur um im falschen Moment zu speichern um festzustellen, dass der letzte vernünftige Speicherstand 2 Tage alt ist.
Oder mein Favorit. “Ich verlasse mich auf den Autosave”.
Als kleinen Bonus gibts dann auch noch die nur einen Speicherstand Ersteller bei dem dann der Speicherstand korumpiert wurde^^
Ich spiele Kingdom Hearts schon seit meiner Kindheit. Ich liebe die Reihe. Der 2. Teil ist mit Abstand mein Lieblingsteil. Hoffe es kommen bald News zu Kingdom Hearts 4👍👍
Was Speicherstände angeht, halte ich es ähnlich. Seit ich im Kindesalter mit Kaputten Spielständen zu kämpfen hatte, Speichere ich immer auf 2 Spielständen. Einfach, dass falls etwas schief läuft, der 2. mich rettet. 🙈
Oh ja, der 2. ist auch mein Favorit. Ich mag aber auch Birth by Sleep sehr gerne 🙂
Ich muss sagen im 3er haben mir einige Elemente vom Kampfsystem nicht zugesagt. Ich hoffe das nimmt wieder im 4er Züge von früheren Teilen an. + Ich hätte mir sooooo gewünscht, dass Sora auch eine Rüstung bekommt, so als Ausgleich für die Formen.
Damals war Teil 2 auch mein Favorit, aber so nach dem nochmal alle auf neu spielen ist jetzt Teil 1 mein Favorit 🙂
Mir ist das Kampfsystem ein wenig zu langsam im 1. Teil. 🙈
Die Story finde ich im 1. tatsächlich etwas besser.
Die 3-Speicherstände-Regel trifft auch auf mich zu 😀 Bislang habe ich aber keinen dramatischen Fortschritt verloren. Das Schlimmste bei mir war ein Moment in Pokémon Sonne und Mond, da ist mein 3DS damals in so einem Gruppenkampf abgestürzt, wo das Pokémon noch weitere Monster rufen konnte. Als zu viele Pokémon auf dem Bildschirm waren, ist mein 3DS abgeschmiert. Das hatte mir so die Laune verdorben und 1 Stunde Spielzeit gekostet, dass ich da schon keine Lust mehr hatte. Meine Toleranzgrenze ist da wohl etwas niedriger 😀 Es lebe die Automatisch-Speichern-Funktion!
Bei mir sind es seit vielen Jahren auch immer drei Spielstände, die ich der Reihe nach überschreibe – egal ob Ghost of Yotei, Final Fantasy Rebirth, AC Shadows etc pp. Auch wenn ich noch nie in die Verlegenheit kam, einen alten Spielstand laden zu müssen, bzw mich nicht mehr daran erinnern kann. Es hatte sich einfach so eingebürgert, vielleicht aus einem Sicherheitsgefühl heraus. Doch es sind nie mehr als drei Spielstände, da ich es nicht mag, ewig zu scrollen.
Aus Unachtsamkeit, es war 2-3 Uhr morgens, hatte ich, anno 2000, meinen am Vortag auf Level 99 hochgepowerten Chara in Phantasy Star Online gelöscht. Ich war damals fix und fertig, doch letztendlich war es kein Problem, weil nahezu jeder ein Action Replay/Gameshark besaß und schon der Dupe Glitch die Runde machte. Zu dem Zeitpunkt spielte ich PSO jedoch noch legit, dachte nicht in dem Rahmen, hatte aber dann Dank der Hilfe von Mitspielern schnell meine Sachen wieder zusammen plus Spread Needle 😅 Dark Falz war ab da nie wieder ein Problem 🫨
Oh nein! Das mit dem Charakter in PSO klingt auch ziemlich fies, vor allem wenn man da so viel Zeit reininvestiert hat. Immerhin gab es dann noch ein gutes Ende mit Mitspielern 🙂