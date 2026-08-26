Eins meiner liebsten Action-RPGs habe ich jahrelang nicht angerührt, weil ich eine legendäre Waffe nach 60 Stunden versehentlich gelöscht habe

MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes liebt die Jagd nach Trophäen, doch das sorgte bei einem seiner liebsten Action-RPGs für einen der traurigsten Momente seines Gamer-Lebens.

Der Artikel erschien ursprünglich im Oktober 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft und aktualisiert.

Um welches Spiel geht es? Ich liebe die Kingdom Hearts -Reihe seit ich klein bin. Der Mix aus Disney und Final Fantasy hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, auch wenn die Story totaler Quatsch ist. Da ich ein großer Fan von Erfolgen bin, versuchte ich 2018 mit der Collection Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 ReMIX , alle Trophäen auf der PS4 zu ergattern.

Dafür muss man einiges grinden. Damit man alle Waffen für Sora, Donald und Goofy hat, muss man nicht nur verschiedene Bosse besiegen, man muss Crafting-Materialien und Waffen grinden. Die 2 zeitintensivsten Waffen sind wohl das Ultima-Schwert, für das man viele Materialien braucht, und der Defender-Schild für Goofy. Das kann ein bestimmter Gegner mit einer Chance von 0,2 % droppen. Es dauert also ziemlich lange.

Nach rund 60 Spielstunden (25–30 davon in der Hauptstory) hatte ich alles erledigt, was das Spiel zu bieten hatte. Ich hatte die Waffen und alle geheimen Bosse erledigt. Es fehlten nur noch ein paar Trophäen, die ich direkt angehen wollte. Wegen meiner Gier verlor ich aber alles und fasste das Spiel seit 7 Jahren nicht mehr an.

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Nach 60 Stunden war nicht nur mein perfekter Spielstand futsch

Wie habe ich alles verloren? Beim Farmen von Materialien und Gegnern entstand bei mir eine gewisse Muscle-Memory beim Speichern. Ich rannte unzählige Male zum Speicherpunkt und in wenigen Klicks überschrieb ich den aktuellen Spielstand, ohne darüber nachzudenken.

Nachdem ich einen neuen Spielstand gestartet hatte, kam aber das Problem. Ohne zu überlegen, speicherte ich an einem der ersten Speicherpunkte, doch bevor ich es realisiert habe, war mein perfekter Spielstand weg. Danach schaltete ich das Spiel aus und fasste es vor Frust bis heute nicht mehr an. Die restlichen Trophäen waren mir egal.

Seitdem hat sich mein Spielverhalten bezüglich Speichern stark verändert. Falls es möglich ist, lege ich immer 3 Speicherstände gleichzeitig an, die ich abwechselnd bei jedem Speichern durchgehe. Das hat mir zumindest in anderen Spielen schon Playthroughs gerettet. Vor allem in Survival-Horror-Games.

Durch die 3 Speicherstände habe ich den Vorteil, dass ich noch weiter zurückkann, falls ich zu viel Munition verschwendet habe und mich in einer schwierigen Situation befinde. Hätte ich das früher schon so gemacht, hätte ich wohl noch mein schönes Ultima-Schwert und das seltene Defender-Schild.

Wie sieht das bei euch aus? Wie speichert ihr in Spielen und habt ihr schon mal aus Unachtsamkeit ein wichtiges Item verloren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. In einem anderen meiner Lieblingsspiele habe ich einen Nemesis, den ich bis heute fürchte: Ich habe zwar 1.000 Stunden in Monster Hunter, aber ein Monster konnte ich nur als Feigling besiegen