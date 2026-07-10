Granblue Fantasy ist eines der größten JRPG-Franchises unserer Zeit und das aus gutem Grund. Extra für die Kampfsequenzen hat das Entwicklerstudio CYGAMES ein Motion-Capture-Studio von exorbitanter Größe erbaut. Ein Blick hinter die Kulissen.

Wer Granblue Fantasy kennt, kennt auch den Bann, in den die Welt einen von der ersten Sekunde an zieht. Gewaltige Luftschiffe und die endlosen azurblauen Himmelsweiten, gespickt mit epischen, schwebenden Inseln, die es zu erkunden gilt. Ganz zu schweigen von dem unfassbar immersiven Kampfsystem, das sich gleichzeitig so unglaublich organisch wie übernatürlich anfühlt. Das Franchise hat sich zu einem der beliebtesten JRPGs der Welt gemausert. Über 38 Millionen Spieler sind registriert, Tendenz steigend.

Nostalgie im Aufwind: Die bewegte Historie von Granblue Fantasy

Das RPG-Imperium hat 2011 einen sehr bescheidenen Start hingelegt. 5 Mitarbeiter, ein 2D-Mobile-Browser-Game, in dem sich die Spieler nicht einmal frei bewegen konnten, und eben der Traum von etwas Großem. Der Plan war es, die goldene Ära der JRPGs für die neue Generation wiederzubeleben und dabei etwas Unvergleichliches zu schaffen.

Der erste Schritt in diese Richtung war das Fighting-Game Granblue Fantasy: Versus, bevor das Franchise im Jahr 2024 mit dem Action-RPG Granblue Fantasy: Relink den endgültigen Sprung in die dritte Dimension schaffte.

Liebevoll gestaltet und ultra-immersiv: So kennt man Granblue Fantasy.

Hinter den Kulissen der Kampfgenies: Wenn Technologie die Fantasie lebendig macht

Der Quantensprung in der Qualität der unglaublichen Kampf-Sequenzen kommt jedoch nicht von irgendwoher, sondern ist die Frucht eines umfassenden Konzepts, das mehr als einen Glaubenssprung erfordert hat. Fast zehn Jahre lang navigierte das Franchise erfolgreich durch die technischen Grenzen des Mobilformats, bevor Cygames beschloss, dieses handgemalte 2D-Universum in eine dreidimensionale Welt zu überführen.

Dafür wurde in Osaka ein Motion-Capture-Studio geschaffen, welches die Grenzen des Vorstellbaren sprengt. Umgebaut aus einem ehemaligen Konzertsaal, bietet die Anlage extrem hohe Decken, unter denen Stuntmen und Performance-Darsteller atemberaubende, der Schwerkraft trotzende Luftakrobatik vollführen, während 168 Kameras jede Nuance ihrer Bewegungen aufzeichnen.

Von echten Stuntmen ausgeführt: Die Kampfszenen wirken nicht nur echt — sie sind es auch!

Die Kampfszenen sind also keineswegs einfaches CGI, sondern basieren auf echten Sequenzen, die mit Motion Capture aufgenommen und nahezu 1:1 verwertet werden. Ein Kamerateam hat den faszinierenden Prozess begleitet und gibt euch nun exklusive Einblicke in das Making-of eines legendären Games.

Video starten Motion Capture in Videospielen: So entstehen die unglaublichen Kampfsequenzen in Granblue Fantasy!

Der Himmel ist erst der Anfang: das neueste Kapitel “Endless Ragnarok”

Mit der Veröffentlichung von Endless Ragnarok, dem neuesten großen Kapitel der „Granblue Fantasy“-Reihe, beweist Cygames ein weiteres Mal, dass für dieses Franchise selbst der Himmel keine Grenze darstellt. Nachdem drei DLCs für „Relink“ veröffentlicht worden waren, stieß das Team auf überwältigende Begeisterung und entschied sich als Reaktion auf die Rückmeldungen der Spieler für „Endless Ragnarok“. „Ragnarok“ bringt brandneue Charaktere und herausfordernde Bosse mit sich und führt einen völlig neuen Solo-Roguelite-Modus namens „Conflux“ ein. Damit wird das Spielerlebnis sowohl für treue Veteranen als auch für Neueinsteiger komplett frisch gestaltet.

Verfügbar ist das gute Stück auf PlayStation 4, PlayStation 5, PC und der Nintendo Switch 2. Das neue Kapitel setzt den Schlusspunkt unter eine Dekade voller Innovation und beweist eindrucksvoll: Das Abenteuer der Himmelsfahrer hat gerade erst begonnen.