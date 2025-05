„Will nicht, dass sich jemand abgezockt fühlt“ – John Cena erklärt, warum er die WWE nach seinem Rekord-Jahr verlässt

Scheinbar lebt der amerikanische Wrestler und Schauspieler John Cena nach dem Motto „man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, denn direkt nach seiner letzten Meisterschaft möchte sich der 17-fache Weltmeister von der WWE verabschieden.

Was kündigte John Cena an? Der Wrestler ist in diesem Jahr zum 17-fachen Weltmeister der WWE geworden und damit auch zum Rekordhalter. Doch das hielt ihn nicht davon ab, eine gewisse Entscheidung durchzuziehen: John Cena hat sich dazu entschieden, dass es an der Zeit sei, seiner Karriere als Wrestler ein Ende zu setzen.

Die Entscheidung sei nicht überstürzt getroffen worden, sondern habe sich über Jahre hinweg entwickelt, so der Wrestler im Interview mit ESPN: „Ich hatte sehr viel Zeit, darüber nachzudenken. Ich habe 2017 begonnen, mein Vollzeitpensum zu reduzieren. Jetzt schreiben wir das Jahr 2025, also hatte ich mehr als ein halbes Jahrzehnt, um darüber nachzudenken, wie es weitergeht.“

In dem Trailer zur Serie Peacemaker seht ihr John Cena als gleichnamigen Helden:

John Cena hält sein Versprechen

Wie kam er zu dieser Entscheidung? John Cena berichtet in dem Interview mit ESPN, dass diese Entscheidung schlichtweg aus einem Versprechen stünde, was er den Fans und sich selbst bereits zum Beginn seiner Karriere gegeben hat: „Ich habe schon in meinen 20ern ein festes Versprechen abgegeben: ‘Wenn ich einen Schritt zu langsam bin, werde ich gehen. Mann muss wissen, wann dein eigener Lauf zu Ende ist, und mit Würde gehen. Und ich habe das Gefühl, dass ich einen Schritt zu langsam bin.“

Auf die Reaktion des Interviewers (Daniel Cormier von ESPN), der John Cena weiterhin als sehr guten Wrestler sieht, antwortet der Wrestler dankend, aber ehrlich:

Ich weiß das wirklich zu schätzen, aber ich denke, dass vieles von dem, was man in meinen 20ern sah, Stärke und Enthusiasmus war – und dann schleicht sich langsam die Weisheit ein. (…) Wenn man sich die Performer von heute anschaut, ist das körperlich extrem anstrengend. Und ich möchte einfach nicht, dass jemand ein Ticket kauft und sich abgezockt fühlt. John Cena im Interview mit ESPN (via YouTube)

Wie sieht seine Zukunft nun aus? Nur weil sich John Cena von seiner Karriere bei der WWE verabschiedet, heißt es nicht, dass er komplett in den Ruhestand geht. Er wird weiterhin als Schauspieler in Filmen und Serien zu sehen sein.

Man kennt ihn bereits aus Fast & Furious 9, als Peacemaker aus The Suicide Squad und man wird ihn ab dem 2. Juli 2025 an der Seite von Idris Elba in dem Actionfilm „Heads of State“ auf Amazon Prime sehen können.

John Cena wird daher definitiv nicht von der Bildfläche verschwinden. Wenn ihr mehr über seine Schauspielleistung in Filmen und Serien erfahren wollt, könnt ihr gerne mehr zu der gleichnamigen Serie seiner Rolle als Peacemaker erfahren.